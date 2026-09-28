María batt endi á þungun eftir skimun þegar Downs heilkenni kom í ljós – „Þetta er hvorki einföld ákvörðun né umræða“

María Hjálmtýsdóttir, menntaskólakennari og varaformaður Kvenréttindafélags Íslands, greinir frá því að hafa farið í þungunarrof þegar Downs heilkenni kom í ljós í skimun. Hún segir ákvörðunina ekki hafa verið einfalda og að umræðan sé því miður öll í upphrópunarstíl.
„Umræðan um fæðingartíðni fólks með Downs heilkennið fer reglulega á flug í samfélaginu okkar. Ég skil hvaðan hún kemur og ég skil sjónarmið foreldra og aðstandenda þeirra sem fæðast með Downs, enda hef ég á lífsleiðinni kynnst yndislegu fólki úr þeirra hópi sem hefur umsvifalaust vakið gleði og væntumþykju allra sem þau þekkja,“ segir María í færslu á samfélagsmiðlum.
Umræða hefur verið í vikunni, meðal annars eftir viðtal við Guðmund Ármann Pétursson formann Þroskahjálpar, um skimanir og Downs heilkeni. Sagði hann að verið væri að tryggja að engin börn með Downs myndu fæðast hér á landi.
Ekki áberandi í umræðunni
María segir að hún tilheyri hópi sem hafi aldrei verið áberandi í þessari umræðu. Það er þau sem fóru í skimun og ákváðu í kjölfarið að binda endi á meðgönguna.
„Umræðan er bæði áhugaverð og mikilvæg en upphrópanastíll fjölmiðla og athugasemdakerfi samfélagsmiðla eru langt í frá ákjósanlegur vettvangur fyrir jafn marglaga og siðferðilega ,,núanserað” mál og um ræðir,“ segir María.
Slík samskipti endi oft á tilfinningaþrungnum yfirlýsingum um útrýmingu hóps, samanburði við skimun eftir kyni eða kynhneigð eða jafn vel orðaskiptum þar sem niðrandi orð eru notuð um fólk með heilkennið og nafns hins alræmda Mengele nasistalækni poppar gjarnan upp.
„Það er ekkert skrýtið að fólk í mínum sporum veigri sér við að dýfa sér í spjallið,“ segir María. „Þetta er hvorki einföld ákvörðun né umræða.“
Margar spurningar vakna
Ýmsar spurningar hafi vaknað. Af hverju að binda endi á þessa meðgöngu frekar en aðrar? Átti að taka ákvörðun út frá eigin forsendum eða taka tillit til fólks sem fæðist með Downs heilkenni og þeirra aðstandenda?
„Erum við verra fólk en þau sem fóru ekki í skimun eða þau sem ákváðu að ljúka meðgöngunni og eignuðust yndislegt barn sem allir elska, með eða án Downs?“ segir hún. „Er foreldrum leyfilegt að sjá eftir því að hafa eignast börn eins og það er leyfilegt að sjá eftir því að hafa ekki eignast börn? Erum við verra fólk en aðrir sem velja þungunarrof af því að okkar val byggðist á vitneskju um litningagalla fóstursins en ekki einhverju öðru?“
Hræsnari?
Þessar og margar fleiri spurningar vöknuðu. María segir einnig að einhver kynnu að dæma hana sem hræsnara, manneskju sem lifir og hrærist í mannréttindabaráttu.
„Ég sem lifi og hrærist í réttindabaráttu jaðarsettra hópa, blaðra endalaust um jafnrétti, vald og virðingu og skreyti töskuna mína með regnbogum og Palestínufánum. Svo les ég pistla frá fólki sem fordæmir fósturskimanir og ákvörðun okkar sem völdum þungunarrof en vill á sama tíma herða skimanir á landamærunum, í kvennaíþróttum og á almenningsklósettum oftast í þeim tilgangi að ,,vernda börn og konur”. Það á að skima fyrir trúarbrögðum, menningarlegri aðlögun og ,,útlenskri karlmennsku”. Þá má útrýma,“ segir hún að lokum.
Rök og tilfinningar
En kannski sé fólk allt hræsnarar á einhvern hátt, flækt og ringlað í flóknum heimi þar sem ekkert sé eins einfalt og við myndum vilja.
„Kannski þurfum við að vanda okkur meira við að muna að rök og tilfinningar eru ekki andstæður heldur þvert á móti, að annað útilokar ekki hitt og hvorugt getur án hins verið. Ég tók mína ákvörðun byggða á rökum og tilfinningum. Hún var rétt fyrir mig.“