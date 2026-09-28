Mansal á Íslandi: Segir karla af erlendum uppruna neyða konur til að verða ófrískar

Sævar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður segir íslenskt réttarvörslukerfi standa frammi fyrir nýrri og skelfilegri birtingarmynd mansals, sem er skuggamansal. Sævar segir í aðsendri grein á Vísir.is að um sé að ræða kerfislægt ofbeldi þar sem komur eru meðal annars þvingaðar til að verða ófrískar. Hann segist hafa kynnst þessum málum í gegnum störf sín sem lögmaður og ítrekað fengið inn á sitt borð mál þar sem karlmenn af erlendum uppruna nýta sér konur í viðkvæmri stöðu til að afla þeim landsvistarleyfis eða fjárhagslegs ávinnings. Sævar skrifar:
„Konurnar eru ekki aðeins beittar kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi, heldur eru þær notaðar fjárhagslega. Þær eru neyddar til þess að taka lán, láta af hendi fjármuni eða afhenda húsnæði sem þær hafa fengið í gegnum félagslega kerfið, svo hægt sé að nota það í annarlegum tilgangi.
Skelfilegast er þó þegar þessar konur eru þvingaðar til þess að verða óléttar í þeirri von og trú gerenda að barneignir muni auka möguleika þeirra á dvalarleyfi og tryggja þeim hærri bótagreiðslur frá hinu opinbera.“
Ofbeldi gegn börnum
Sævar segir umfang skuggamansals ekki liggja fyrir en skýrslur sýna að konur með fötlun eða í fíkniefnaneyslu séu í margfaldri hættu á að verða fyrir þessu ofbeldi. Úrræðaleysi sé í réttarvörslukerfinu gagnvart þessum málum. Hann segir ennfremur:
„Úrræðaleysið ristir dýpst þegar börn eiga í hlut. Þekkt eru sláandi dæmi þess að barnaverndaryfirvöldum hafi borist skýrar og alvarlegar tilkynningar um mál þar sem rökstuddur grunur leikur á að börn séu ekki aðeins vitni að ofbeldi heldur sjálf að verða fyrir líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi á heimilinu. Samt sem áður gerist lítið sem ekkert. Skýringar yfirvalda eru af skornum skammti og aðgerðaleysið er æpandi.“
Nútímaþrælahald
Sævar segir að kerfið verði að grípa inn í og stöðva þessi brot. Þolendur þeirra séu fastir í prísund nútímaþrælahalds:
„Það verður að vera hægt að grípa inn í og aðstoða þolendur undan þeim brotum sem framin eru á þeim. Það verður að rjúfa þögnina og krefjast þess að yfirvöld opni augun fyrir þessu skuggamansali, ef svo má að orði komast, áður en fleiri líf verða lögð í rúst. Það er siðferðisleg skylda okkar sem samfélags að vernda þá sem geta ekki varið sig sjálfir.“
Grein Sævars má lesa hér.