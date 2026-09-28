Læknirinn Guðmundur vill að rússneska rétttrúnaðarkirkjan fái lóðina – „Boðar hreina og fagra kristni“

Guðmundur Pálsson heimilislæknir vill að Reykjavíkurborg hætti við afturköllun lóðaúthlutunar til rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Hann segir kirkjuna tengda sögu okkar og boða fagra kristni.
„Ég, sem er meðlimur safnaðarins, vil eindregið mæla með því að kirkjan fái að rísa á úthlutaðri lóð við Nýlendugötu,“ segir Guðmundur í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag. „Ástæðan er sú að rétttrúnaðarkirkjan boðar hreina og fagra kristni frá tímum postulanna og hefð kirkjunnar og skilningur á ritningunni er ævagamall frá Guði kominn og hún á sér langa hefðarröð heilagra manna í þúsunda- og tugþúsundatali hvaðanæva.“
Fréttir hafa borist af því að nýr meirihluti Reykjavíkurborgar vilji afturkalla lóðaúthlutanir til rétttrúnaðarkirkjunnar og Félags múslima á Íslandi. Taka átti málið fyrir fyrr í þessum mánuði en því var frestað.
Meirihlutinn bendir á að lóðunum hafi verið úthlutað fyrir um 15 árum síðan en síðan þá hafi ekkert verið byggt. Um sé að ræða mikilvægar lóðir í borgarskipulagi.
Fjármögnun vel á veg komin
„Kirkjan er tengd okkar sögu og heiðrar Þorvald víðförla Koðránsson frá Stóru-Giljá í Húnavatnssýslu sem getið er um í Þorvalds þætti víðförla sem boðaði rétttrúnaðarkristni á vestanverðu Norðurlandi frá 980,“ segir Guðmundur sem er safnaðarmeðlimur í kirkjunni.
Segir hann að kirkjan sinni mikilvægu og reglubundnu trúarstarfi fyrir um 1.300 manns úr orþódox-söfnuði Rússa, Úkraínumanna, Serba, Rúmena, Georgíumanna, Grikkja, Búlgara, Englendinga, Eistlendinga, Letta, Litháa, Frakka og Pólverja og Íslendinga.
„Hún gegnir einnig mikilvægu félagslegu hlutverki til stuðnings þessu fólki, andlega og á öllum sviðum lífsins. Allar höfuðborgir Norðurlandanna hafa orþódox-kirkjur, eina eða fleiri,“ segir hann. „Fjármögnun er komin vel á veg og hægt er að byrja að reisa kirkjuna þegar arkitekt gefur grænt ljós á framkvæmdir. Það er von og gleði okkar safnaðarmeðlima að kirkjan megi rísa.“