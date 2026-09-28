Hryllingur á Seltjarnarnesi: Tók ólögráða stúlku kverkataki og nauðgaði henni

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir nauðgun aðfaranótt laugardagsins 1. nóvember árið 2025.
Meint brot var framið í bíl mannsins sem hann hafði lagt á bílastæði á ótilteknum stað á Seltjarnarnesi. Hann er þar sagður hafa tekið stúlku kverkataki þannig að hún átti erfitt með andardrátt, dregið hana til sín í ökumannssætið, kysst hana á munninn og á ber brjóst hennar, sett hönd hennar á getnaðarlim sinn og sett fingur sína inn í leggöng hennar.
Stúlkan hlaut flekkblæðingar á hálsi, nuddsár á bæði hné og mar á hægri sköflungi.
Stúlkan er ólögráða og krefst móðir hennar miskabóta fyrir hennar hönd að fjárhæð fjórar milljónir króna og skaðabóta vegna sjúkrakostnaðar að fjárhæð 500 þúsund krónur.
Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur í dag. Þinghald í málinu er lokað.