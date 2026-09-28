Hryggbrotin eftir slys á þungarokkshátið – „Þú gerðir þetta, en ég skal fyrirgefa þér“

Bandarísk kona mun líklegast aldrei geta gengið aftur eftir hræðilegt slys á tónlistarhátíð í Kentucky. Maður féll á hana úr tré og hryggbraut. Hljómsveitin sem var að spila á tónleikunum hefur látið fé af hendi rakna fyrir hana.
Miðillinn Chaoszine greinir frá þessu.
Kona að nafni Jamie Ulshoffer er með alvarlegan mænuskaða eftir slys á þungarokkshátíðinni Louder Than Life í Louisville í Kentucky, föstudaginn 18. september, þegar heimamennirnir Knocked Loose stigu óvænt á svið.
Maður sem hafði klifrað upp í tré féll ofan á Ulshoffer sem stóð við tréð. Hún segist ekki muna eftir neinu fyrr en hún vaknaði í sjúkrarúmi. Henni hefur verið tilkynnt að hún sé hryggbrotin með mjög alvarlega mænuáverka og muni líklegast aldrei ganga aftur.
„Ég finn ekki fyrir fótunum. Ég get ekki gert neitt sem ég var vön að gera,“ sagði Ulshoffer og beindi spjótum sínum að manninum sem féll á hana. „Þú hefðir ekki átt að vera þarna uppi. Sérstaklega ekki rétt eftir rigningu. Heimskuleg ákvörðun. Þú gerðir þetta, en ég skal fyrirgefa þér.“
Fjársöfnun hefur verið hrundið af stað á síðunni GoFundMe. En þar hefur safnast um 33 þúsund dollarar, eða um 4 milljónir króna.
Þá hefur hljómsveitin Knocked Loose einnig gefið 8 þúsund dollara, eða tæpa 1 milljón króna. Knocked Loose er eitt af vinsælustu ungu þungarokkssveitum heims og hafa unnið Grammy verðlaun.