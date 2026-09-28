Hanna Katrín segir Guðrúnu geta látið sig dreyma: „Þetta er töluverð óskhyggja hjá henni“

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að umræðan í kringum brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ráðherrastóli ekki hafa nein áhrif á ríkisstjórnina og að Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, geti látið sig dreyma um að stutt séu í næstu þingkosningar.
Fjallað var um spádóm Guðrúnar í gær þegar sem hún ræddi um stöðu ríkisstjórnarinnar í opnum fundi í Ásgarði í Vestmannaeyjum þar sem hún taldi að ríkisstjórnin ætti ekki langt eftir og það sé stutt í næstu Alþingiskosningar.
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Hanna Katrín var spurð út í þessi orð í Bítinu á Bylgjunni í morgun:
„Já já. Guðrún Hafsteinsdóttir og aðrir stjórnarandstöðuþingmenn geta látið sig dreyma eins og þeir vilja. Þetta er töluverð óskhyggja hjá henni. Við eigum tvö ár eftir, ríflega. Ég skil það vel að henni finnist tíminn líða hratt. Ég er á þeim aldri að mér finnst það líka. Það er mjög stutt til haustsins 2028 þegar næstu kosningar verða. Við látum bara verkin tala þangað til,“ sagði hún.
Mikið hefur verið rætt um brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ráðherrastóli síðustu daga og hafa ráðherrar Flokks fólksins verði gagnrýndir um hvernig staðið var að ráðherraskiptunum í janúar. Hanna Katrín segir að sú umræða hafi ekki nein áhrif á ríkisstjórnina. „Hún hefur það alls ekki. Mér þykir þetta mjög miður. Ég þekki Guðmund Inga af góðu einu. Unnum lengi saman á þinginu sem þingflokksformenn. Það er hins vegar óumdeilt, formenn flokka í ríkisstjórnarsamstarfi eru einráðir um hverja þeir skipa sem ráðherra,“ segir Hanna Katrín.
„Það er alla jafna þannig að þingflokkar taka ákvörðun um þingflokksformenn, að teknu tilliti til tillögu formanns og það er óumdeilt eiginlega að sú tillaga er látin standa, annað er ákveðið vantraust á formann og ég man ekki eftir neinu dæmi nema í fyrra þegar Guðrún Hafsteinsdóttir kom ekki sinni tillögu í gegnum þingflokkinn og Hildur Sverrisdóttir steig til baka til að forða frekara veseni þar. Hvað varðar ráðherra þá ráða formenn þessu og þetta er staðan.“