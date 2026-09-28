Gunnar svarar Þórunni og Þórði: „Ekki augljóst hvaða siðferðilega umbreyting verður við andlátið“

Gunnar Ármannsson lögmaður er ósammála nálgun Þórunnar Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis, Þórðar Snæs Júlíussonar, framkvæmdastjóra þingflokks Samfylkingarinnar, og fleiri þegar kemur að erfðafjárskatti og segir að horfa þurfi á málið frá sjónarhóli þess sem á eignirnar en ekki þess sem erfir þær.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, hefur lagt fram frumvarp á Alþingi, ásamt fleiri þingmönnum Miðflokksins, um afnám erfðafjárskatt. Hann er í dag tíu prósent og telja þingmennirnir hann skila litlum tekjum í ríkissjóð, sé flókinn í framkvæmd og feli í sér tvísköttun.
Varla hægt að hugsa sér réttlátari skatt
Þórður Snær, sem hefur ítarlega skrifað um erfðafjárskatt, sagði við það tilefni að slíkur skattur væri beinlínis nauðsynlegur:
„Nú er hægrið enn einu sinni farið að leggja fram tillögur um að afnema erfðafjárskatt. Það gerist reglulega og er hluti af brauðmolahagfræði-handbókinni. Nú er það Miðflokkurinn sem er að leita sér að fleiri strengjum til að táldraga peningafólkið,“ sagði hann á Facebook fyrir helgi.
„Eignafólk telur þennan skatt gríðarlegt óréttlæti á meðan að þeir sem trúa á að það sé til eitthvað sem heitir samfélag, eins og jafnaðarfólk, telja hann ekki einungis réttlátan heldur beinlínis nauðsynlegan. Það er nefnilega þannig að þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert. Og ef tilfærsla á eignum milli kynslóða er ekki skattlögð þá mun auður einnar slíkrar stjórna þeirri næstu.“
Sjá einnig: „Þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert“
Þórunn tók í svipaðan streng síðasta vetur þegar hún sagði að það væri varla hægt að hugsa sér réttlátari skatt en erfðafjárskatt. „Eina ástæðan fyrir því að ég fæ arfinn er að ég fæddist inn í þessa fjölskyldu en ekki einhverja aðra. Ég gerði ekkert til að afla teknanna sem foreldrar mínir öfluðu á lífsleiðinni og nýttu m.a. til að tryggja mér og systrum mínum húsnæðisöryggi og sjá okkur farborða,“ sagði hún við Kratann.
Horfa á þetta frá öðrum sjónarhóli
Gunnar segir í grein á Vísi í morgun að það sé auðvitað rétt að fólk velji sér ekki foreldra og vinni sér ekki inn rétt að fæðast inn í tiltekna fjölskyldu. Vísar hann sérstaklega til orða Þórðar Snæs og Þórunnar.
„En mér finnst ekki leiða af því þá niðurstöðu sem Þórunn dregur. Hægt er að horfa á málið frá hinum endanum - frá sjónarhóli þess sem á eignirnar,“ segir Gunnar.
„Á meðan maður lifir hefur hann að meginstefnu til ráðstöfunarrétt yfir eignum sínum. Hann getur notað þær sjálfum sér til ánægju, gefið þær til góðgerðarmála, látið óskyldan mann njóta þeirra eða ráðstafað þeim til barna sinna. Slíkar ráðstafanir geta vitaskuld haft skattalegar afleiðingar fyrir viðtakandann, en eignarrétturinn og ráðstöfunarheimildin eru engu að síður hjá eigandanum. Það er því ekki augljóst hvaða siðferðilega umbreyting verður við andlátið sem réttlætir að ríkið öðlist sterkara tilkall til eignanna en það hafði daginn áður.“
Þá sé ekkert undarlegt við að foreldrar verji sínum eigum til að styðja við börnin sín á meðan allir eru lifandi, ástæðan sé ekki að þeirra börn séu verðmætari en önnur heldur að þetta séu einfaldlega þeirra börn:
„En við andlátið virðist eitthvað breytast í umræðunni. Skyndilega er ekki lengur horft á rétt eigandans til að ráðstafa eignum sínum heldur á það hvort erfinginn hafi unnið sér arfinn inn. Þórður spyr í raun hvað erfinginn hafi gert til að verðskulda arfinn. Mér finnst ekki síður eðlilegt að spyrja hvort eigandinn hafi fyrirgert rétti sínum til að ákveða hvað verði um eignir hans eftir dauðann. Deilan um erfðafjárskatt snýst því að mínu mati ekki fyrst og fremst um rétt erfingjans til arfsins. Hún snýst um hversu langt ráðstöfunarréttur eigandans yfir eignum sínum nær.“
Gunnar segir að það séu málefnaleg rök fyrir því að koma í veg fyrir stéttskiptingu með slíkum skatti, þau rök þurfi að taka alvarlega þar sem mikil samþjöppun auðs hefur samfélagslegar afleiðingar. Þá komi fjölskyldan inn í myndina þar sem foreldrar hjálpa sínum börnum en ekki annara.
„Þess vegna finnst mér málflutningur Þórðar Snæs að nokkru leyti byggjast á rangri forsendu. Deilan um erfðafjárskatt snýst ekki um hvort ríkir erfingjar séu verðmætari manneskjur en aðrir. Auðvitað ekki. Hún snýst heldur ekki eingöngu um hvort tíu prósent séu há eða lág skattprósenta. Hún snýst um eignarrétt, fjölskyldu og mörk jöfnunarvalds ríkisins.“