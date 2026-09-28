Breytingar í veðrinu á morgun: „Búist við mikilli rigningu“

Búast má við því að veður í dag verði með svipuðu móti og það var um helgina, norðan strekkingur og vætusamt á Vestfjörðum en annars mun hægari vindur og úrkomulítið og sums staðar bjart yfir.
Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu íslands. Veðrið kemur hins vegar til með að breytast á morgun.
„Seint í nótt koma svo skil næstu lægðar upp að suðurströndinni með rigningu og eftir hádegi á morgun gera spár ráð fyrir rigninu um allt land og á Suðausturlandi er búist við mikilli rigningu. Jafnframt hlýnar fyrir norðan en hitastigið syðra verður svipað,“ segir veðurfræðingur.
Um kvöldið verður úrkomuminna en á miðvikudag er gert ráð fyrir að ný skil komi yfir landið með rigningu nokkuð víða.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á þriðjudag:
Austan og suðaustan 10-15 og rigning, talsverð eða mikil úrkoma sunnan- og vestanlands. Hiti 6 til 12 stig.
Á miðvikudag:
Austan 8-15 og rigning, talsverð úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hiti 8 til 14 stig.
Á fimmtudag:
Austlæg og síðar suðlæg átt. Rigning með köflum og hiti 4 til 13 stig, svalast á Vestfjörðum en hlýjast og úrkomulítið norðaustanlands.
Á föstudag:
Suðlæg átt og skúrir, en lengst af þurrt fyrir norðan og austan, heldur kólnandi.
Á laugardag og sunnudag:
Suðvestlæg átt, milt og bjart með köflum, en fremur vætusamt suðvestan- og vestanlands.