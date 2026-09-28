Bónus og Hagkaup lækka verð á um 1.000 vörum

Hagar hafa í dag lækkað verð á hátt í 1.000 vörum í Bónus og Hagkaup um 2% og gildir lækkunin til áramóta.
Í tilkynningu kemur fram að um sé að ræða stóran hluta eigin innflutnings Haga, fjölbreytt úrval af dagvöru fyrir heimili í nánast öllum vöruflokkum: almenn hilluvara, frystivara, kælivara, drykkjarvörur, hreinlætisvörur og snyrtivörur.
Í Bónus tekur lækkunin til á bilinu 15 til 20% af vöruúrvali verslana. Verð þessara vara verður ekki hækkað á tímabilinu en getur lækkað frekar, t.d. ef innkaupsverð lækkar.
„Lægri verðbólga og lægri vextir eru hagsmunamál sem snertir samfélagið allt, frá heimilum til fyrirtækja landsins. Hátt vaxtastig þyngir m.a. fjármagnskostnað, dregur úr fjárfestingargetu og veikir kaupmátt landsmanna. Eitt stærsta hagsmunamál samfélagsins um þessar mundir er að ná niður vöxtum og verðbólgu og hefur þörfin á samstilltu átaki sjaldan verið meiri,“ segir í tilkynningu sem Hagar hafa sent frá sér.
Bent er á að lágt vöruverð sé kjarninn í rekstri Bónus og hafi verið allt frá stofnun. Bónus bjóði hagkvæmustu vörukörfuna um allt land, en það geri félagið með áherslu á hagkvæm innkaup, lágan rekstrarkostnað og lága álagningu.
„Allt skiptir þetta máli, en stærsti einstaki þátturinn sem ræður verði út úr búð er verð inn í búð. Af þeirri ástæðu gengu Hagar á árinu til innkaupasamstarfs við danska verslunarfélagið Salling Group, sem gefur verslunum félagsins aðgang að lægri innkaupsverðum en áður hafa staðið til boða,“ segir meðal annars.
Tímabundin lækkun til áramóta tekur til eigin innflutnings Haga á vörum sem seldar eru í Bónus og Hagkaup, en þar ber hæst þrjú vörumerki:
- Euroshopper, sem að jafnaði er ódýrasti kosturinn í sínum vöruflokki.
- Salling vörulínurnar, sem spanna breitt úrval og eru að jafnaði ódýrasti kosturinn í hverjum gæðaflokki.
- Santa Maria, vörur sem spanna breitt svið og henta m.a. til mexíkóskrar matargerðar.
„Lægri verðbólga og lægri vextir eru allra hagur. Við erum yfir höfuð ekki hrifin af stuttum átaksverkefnum í vöruverði, þar sem lágt vöruverð er það sem rekstur Bónus gengur út á alla daga, alltaf. Þegar við ráðumst í sérstakar aðgerðir eru þær almennt varanlegar, eins og nýtt samstarf við Salling er ágætt dæmi um. Rekstur Bónus er og verður okkar mikilvægasta framlag í baráttunni gegn verðbólgu í matvöru. Staðan nú er þó óvenjuleg og það skiptir miklu að samstaða náist milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda um að verja forsendur kjarasamninga. Við viljum leggja sérstaklega af mörkum til þess. Þess vegna lækkum við nú verð á stórum hluta vöruúrvals okkar og tryggjum að það hækki ekki fram að áramótum." segir Finnur Oddsson, forstjóri Haga, í tilkynningunni.
Bent er á að það sé sameiginlegt verkefni að ná tökum á verðbólgunni. Bætir Finnur við að stjórnvöld þurfi einnig að ganga á undan með góðu fordæmi.
„Hagar skorast ekki undan ábyrgð, og ég treysti því að aðgerð okkar verði öðrum hvatning til dáða og að hún stuðli þannig að verðstöðugleika, friði á vinnumarkaði og lækkun vaxta, öllum til hagsbóta," segir Finnur.