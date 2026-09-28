Björn Ingi segir afleiðingarnar fyrirsjáanlegar: „Hvenær fær hin skattpínda þjóð nóg?“

Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðarmaður formanns Miðflokksins, spyr hvenær hin skattpínda þjóð fái nóg nú þegar skattar á bensínjeppa eru orðnir hærri en innflutningsverðið. Björn Ingi vísar í úttekt Viðskiptaráðs sem kom út í gær sem sýnir að gjaldtaka af bílum er orðin há hér á landi og að hækkun vörugjalda sé orðin slík að skattur á stóra jeppa er orðinn hærri en það kostar að flytja jeppann til landsins.
„Skattar á nýjan bensínjeppa eru nú hærri en innflutningsverð bílsins, skv. nýrri úttekt Viðskiptaráðs. Afleiðingin verður mjög fyrirsjáanleg, fólk endurnýjar bíla síður og flotinn mun eldast með tilheyrandi óöryggi í umferðinni,“ segir Björn Ingi á Facebook og spyr: „Hvenær fær hin skattpínda þjóð nóg?“
Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður Pírata spyr hvernig skattpíningu hann eigi við:
„Á sama tíma duga þessir skattar ekki til uppbyggingar og viðhalds á samgöngukerfinu - og við þurfum að borga með samgöngukerfinu með öðrum sköttum. Hvers konar skattpíning er það að þínu mati?,“ spyr Björn Leví á móti og kallar eftir útfærslum.
„Viltu færri og verri vegi (sem núverandi eða lægri skattheimta af samgöngutækjum myndi duga fyrir)? Eða eitthvað annað. Hvernig finnst þér að það ætti að fjármagna samgönguframkvæmdir án þess að þær séu gjald á notendur samgöngukerfisins?“
Eyþór Arnalds, fyrrum oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, svarar Birni Leví: „Ríkið tekur miklu meira en það sem fer í vegakerfið.“
Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason bendir á leið til að byggja upp íslenska vegakerfið hraðar en nú er gert:
„Við eigum að gera eins og í Ameríku -setja á veggjöld til að byggja upp vegakerfið. Annars gengur það alltof hægt.“