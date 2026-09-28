Benný til liðs við Sólar ræstingarþjónustu

Benný Ósk Harðardóttir er nýr sviðsstjóri sölu- og markaðsmála hjá Sólar og tekur jafnframt sæti í framkvæmdastjórn félagsins.
Í tilkynningu kemur fram að hún beri ábyrgð á heildarstýringu sölu- og markaðsmála fyrirtækisins og muni leiða áframhaldandi uppbyggingu sviðsins með áherslu á vöxt, að styrkja viðskiptasambönd og móta skýra markaðs- og sölustefnu í takt við framtíðarsýn fyrirtækisins.
Benný hefur víðtæka reynslu af sölu, markaðsmálum og stjórnun. Hún kemur til Sólar frá Brimborg þar sem hún gegndi stjórnunarstöðum í sölu- og markaðsdeild fyrir vörumerkin Mazda, Citroën, Peugeot og Opel. Benný er með MBA-gráðu frá Háskóla Íslands.
„Það er ótrúlega spennandi að vera komin til Sólar og fá að læra inn á nýjan bransa. Frá fyrsta degi hefur fólk sagt við mig: „Við þrífum allt.“ Eftir því sem ég kynnist starfseminni betur er ég farin að sjá að það er heilmikið til í því. Nánast á hverjum degi uppgötva ég eitthvað nýtt sem ég hafði ekki áttað mig á að væri hluti af þjónustuframboði Sólar.
Það sem hefur líka verið sérstaklega ánægjulegt að sjá er hversu mikil þekking og reynsla býr hjá starfsfólki Sólar og hversu sterk tengslin við viðskiptavinina eru. Þegar við bætum við þeirri miklu breidd sem er í þjónustunni sé ég ótrúlega mörg tækifæri til að gera enn meira fyrir viðskiptavini okkar,“ segir Benný.
„Við teljum okkur mjög lánsöm að fá Bennýju til liðs við Sólar og í framkvæmdastjórn félagsins. Hún kemur með sterka reynslu af sölu, markaðsmálum og stjórnun og ég er sannfærð um að hún muni hjálpa okkur að gera þá miklu breidd sem er í þjónustu Sólar sýnilegri. Við höfum lagt mikla áherslu á góð tengsl við viðskiptavini okkar og hjá okkur starfar fólk með mikla þekkingu og reynslu. Ég hlakka til að sjá Bennýju byggja á þeim grunni og leiða næsta kafla í sölu- og markaðsstarfi okkar,“ segir Ingunn M. Ágústsdóttir, framkvæmdastjóri Sólar.