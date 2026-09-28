Beit bút úr eyra af lögregluhundi – „Við óskum besta stráknum okkar skjóts bata“

Eftirlýstur og vopnaður maður beit hluta af eyra af lögregluhundi þegar hann var handtekinn í Los Angeles borg. Hundurinn lét þetta ekki stöðva sig og hélt áfram að hjálpa við handtöku mannsins.
Sjónvarpsstöðin CBS greinir frá þessu.
Í tilkynningu lögreglunnar í Redondo Beach í Los Angeles borg kemur fram að við handtöku í síðustu viku hafi eftirlýstur maður bitið hluta af eyra lögregluhunds.
Um var að ræða vopnaðan og hættulegan mann sem hafði lokað og brynjað sig af í íbúð. Þurfti að kalla út sérsveit til þess að sækja að honum.
Dýrsleg árás
Með sérsveitinni var að störfum lögregluhundurinn Wouter, hollenskur smalahundur, sem var sendur með lögreglumönnunum inn í íbúðina.
Wouter stökk á manninn sem brást dýrslega við og beit stykki úr eyra hans. En Wouter gafst ekki upp og hélt áfram að taka þátt í að yfirbuga manninn.
„Wouter var sendur á vettvang til að aðstoða lögreglumenn, en við handtökuna beit hinn grunaði Wouter og reif af honum hluta af eyranu,“ segir í tilkynningu lögreglunnar í Redondo Beach.
Frá störfum um tíma
Eftir handtökuna var farið með Wouter á dýraspítala þar sem gert var að sárum hans. Kemur fram að hvutti verður frá störfum um hríð og þarf að vera með plastkraga.
„Við óskum besta stráknum okkar skjóts bata og viljum að hann fái allar þær klórur og góðgæti sem hann á skilið!“ segir í tilkynningunni.