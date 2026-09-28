Áráttukennd fjársvik leigubílstjóra við sjálfsafgreiðslukassa

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur sakfellt mann fyrir margítrekuð fjársvik í gegnum sjálfsafgreiðslukassa fjölmargra verslana á höfuðborgarsvæðinu. Maðurinn sveik út hinar og þessar vörur með því að koma fyrir strikamerki af mun ódýrari vöru á umbúðum vörunnar. Alls var maðurinn ákærður í 43 ákæruliðum. Ákæran er að mest leyti löng runa af fjársvikaatvikum við sjálfsafgreiðslukassa en hér er dæmigert sýnishorn:
„Fjársvik með því að hafa, fimmtudaginn 27. mars 2025 í verslun D við Miðhraun í Garðabæ, svikið út Ísey skyr að verðmæti kr. 1.035,- með því að hafa afgreitt sjálfan sig á sjálfsafgreiðslukassa án þess að greiða fullt verð fyrir vöruna, en ákærði kom fyrir strikamerki af vöru að verðmæti kr. 79,- á umbúðum dýrari vörunnar. Með háttseminni vakti og hagnýtti ákærði sér þá röngu hugmynd starfsmanna verslunarinnar að hann hefði greitt fullt verð fyrir vöruna. Með þessum hætti fékk ákærði vöru að fjárhæð kr. 1.035,- gegn greiðslu kr. 79,-, með tilheyrandi fjártjóni fyrir verslunina upp á kr. 956,-.“
Játaði og borgaði
Maðurinn, sem er skráður rekstrarleyfishafi í leigubílaakstri, játaði brot sín og sýndi iðrun. Hann greiddi jafnframt skaðabótakröfu í málinu, rúmlega 60 þúsund krónur.
Það hafði áhrif á ákvörðun refsingu sem og að hann hefur ekki gerst brotlegur við lög áður. Var hann dæmdur í níu mánaða skilborðsbundið fangelsi.
Dóminn má lesa hér.