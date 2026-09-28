Reykjavíkurborg sögð hafa gengið of langt - Farið fram á víðtækar upplýsingar um líf fatlaðs fólks

Persónuvernd hefur sent frá sér álit um að áform Reykjavíkurborgar um að afla kvittana um kostnað við NPA-þjónustu fyrir fatlað fólk, frá öllum notendum þjónustunnar í borginni, og einnig upplýsinga úr yfirlitum yfir bankareikninga notenda þjónustunnar samræmist ekki lögum um persónuvernd.
Um er að ræða félagsmenn í NPA-miðstöðinni en það var miðstöðin sem óskaði eftir áliti Persónuverndar á þessum áformum en yfirlýst markmið þeirra var eftirlit með ráðstöfun fjár til NPA-þjónustunnar. NPA er eins og margir án efa vita skammstöfun yfir notendastýrða persónulega aðstoð. Í henni felst að hinn fatlaði einstaklingur sem nýtur þjónustunnar stýrir að mestu leyti veitingu hennar og sér sjálfur, með fulltingi miðstöðvarinnar, um að ráða sér aðstoðarfólk en það er sveitarfélagið, þar sem viðkomandi býr, sem greiðir fyrir þjónustuna og laun aðstoðarfólks.
NPA-miðstöðin óskaði eftir svörum frá Persónuvernd við því hvort að velferðarsviði Reykjavíkurborgar væri heimilt á grundvelli laga um persónuvernd að kalla eftir tilteknum gögnum sem innihéldu persónuupplýsingar, en gögnin vörðuðu starfsmannakostnað vegna aðstoðarfólks félagsfólks miðstöðvarinnar með notendastýrða persónulega aðstoð. Nánar tiltekið var um að ræða bankayfirlit og kvittanir í fórum félagsfólksins vegna útlagðs kostnaðar af þjónustu aðstoðarfólks sem vinnur undir stjórn félagsfólksins en í umsjá sérstakra umsýsluaðila.
Vinnuveitandi
Í álitsbeiðninni til Persónuverndar gerði NPA-miðstöðin grein fyrir lögum um NPA-þjónustu og hlutverki miðstöðarinnar við veitingu þjónustunnar. Meðal annars kom fram að hún veiti fötluðu fólki með NPA, aðstoð við að finna og ráða aðstoðarfólk, útbúa viðveruáætlanir og sjá til þess að lög og réttindi séu virt. Sérhver einstaklingur með samning um NPA geti gerst félagsmaður í NPA-miðstöðinni sem taki þá að sér umsýslu með samningnum. Taki þá miðstöðin við fjármagni frá viðkomandi sveitarfélagi og ráðstafi því í samræmi við samninginn og lög og reglur. Hinn fatlaði einstaklingur sé ávallt verkstjórnandi, en NPA-miðstöðin sé vinnuveitandi aðstoðarfólks einstaklingsins. Hún taki við vinnuskýrslum aðstoðarfólks og greiði á grundvelli skýrslnanna laun þess.
Benti miðstöðin á að sveitarfélög endurgreiði kostnað vegna vinnu aðstoðarfólks í samræmi við nánari ákvæði reglugerðar um NPA og samning við NPA-miðstöðina. Miðstöðin sagði að öll sveitarfélög hefðu endurgreitt kostnaðinn án þess að krefjast sérstakrar sundurliðunar á honum, en hann geti verið margvíslegur.
Yfirgripsmikið
Benti miðstöðin sömuleiðis á að að umbeðnar upplýsingar, þ.e. bankayfirlit og kvittanir, myndu veita Reykjavíkurborg yfirgripsmikla innsýn inn í líf, lífsvenjur, áhugamál, viðburði, samfélagslega þátttöku og mynstur í daglegu lífi fatlaðs fólks með NPA.
Borgin myndi þá fá yfirgripsmikið yfirlit yfir það sem hinir fötluðu einstaklingar væru að gera t.d. hvort þeir væru að fara á söfn, í sund, út að borða, á stjórnmálafundi o.s.frv. Þetta kæmi fram á kvittunum af því leggja þyrfti út fyrir kostnaði vegna starfsmanns sem fylgdi þessum notendum NPA-þjónustunnar í hvert sinn.
Með því að skoða yfirlitin gæti Reykjavíkurborg kortlagt nokkuð vel líf fólks, lífsvenjur og samfélagsþátttöku sem NPA miðstöðin taldi ekki endilega eðlilegt eða samræmast sjónarmiðum um friðhelgi einkalífs og vernd persónuupplýsinga.
Ekki spurning um persónuvernd
Persónuvernd óskaði eftir nánari skýringum frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar vegna þessarar gagnabeiðni sviðsins. Velferðarsvið vildi hins vegar meina að beiðni þess varðaði bókhaldsgögn sem sneru að starfsmannakostnaði notenda, en í ljósi þess færi ekki fram vinnsla persónuupplýsinga. Því væri ekki tilefni til að veita Persónuvernd umbeðnar skýringar.
Persónuvernd andmælti því og sagði að um væri að ræða vinnslu persónuupplýsinga. Beiðni um skýringar var ítrekuð.
Svaraði velferðarsvið þá með því að talin hafi verið þörf á öflun gagnanna til nánari staðfestingar á nýtingu fjármuna í þágu starfsmannakostnaðar. Hafi enda komið í ljós við skoðun og eftirlit með framkvæmd þjónustunnar að safnast hafi upp háar fjárhæðir hjá notendum, sem gæfi tilefni til rýni á umræddum kostnaði í þágu innra eftirlits borgarinnar.
Taldi velferðarsvið það heimilt samkvæmt reglugerð um NPA að óska eftir gögnunum. Það væri einnig heimild fyrir því í lögum um persónuvernd og vísaði velferðarsvið til ákvæðis í lögunum þar sem segir að vinna megi með persónuupplýsingar vegna nauðsynjar í þágu lagaskyldu og beitingar opinbers valds.
Vísaði velferðarsvið enn fremur til þess að hvað varðaði grunnreglur persónuverndarlaga um málefnalegan tilgang vinnslu persónuuupplýsinga og meðalhóf, þá væri mismunur sagður vera milli úthlutaðra fjármuna í þágu starfsmannakostnaðar og raunverulegrar nýtingar sem ylli því að fjármunir söfnuðust upp á reikningum notenda. Tilefni gæfist því til eftirlits með ráðstöfun þeirra. Þessir fjármunir væru skattfrjálsir og fælu í sér ráðstöfun á opinberu fé, en ríkar eftirlitsskyldur væru með því að framlagi til notanda til að hafa starfsfólk í vinnu og aðstoðarmann í fylgd með sér væri ekki varið með öðrum hætti.
Það væri ekki tilgangur Reykjavíkurborgar að óska eftir heildaryfirliti yfir bankareikninga NPA-notenda heldur einungis yfirliti yfir sértæka reikninga og/eða tilteknar færslur sem vörðuðu starfsmannakostnað vegna þjónustunnar.
Vægara
Persónuvernd óskaði eftir frekari skýringum frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar og þá hvers vegna þessi upplýsingaöflun væri nauðsynleg til að viðhafa þetta eftirlit og hvers vegna minni upplýsingar ættu ekki að nægja.
Taldi velferðarsvið þessa upplýsingaöflun nauðsynlega til að sannreyna að uppgefnum starfsmannakostnaði hafi í raun verið ráðstafað til slíkra þarfa. Vísaði sviðið til eins tilfellis þar sem háar fjárhæðir hefðu safnast á reikning eins notanda NPA-þjónustunnar en um hafi verið að ræða uppsafnaðan starfsmannakostnað.
NPA-miðstöðin taldi hins vegar upplýsingabeiðni velferðarsviðs Reykjavíkurborgar vera allt of víðtæka og þar með óhóflega. Það væri ekki í samræmi við meðalhófsreglur stjórnsýsluréttar að alhæfa um alla notendur NPA út frá einu tilfelli. Taldi miðstöðin að vægari úrræði væru til staðar til að ná fram markmiðum um eftirlit með ráðstöfun fjármagnsins.
Getur verið
Í niðurstöðu Persónuverndar segir að velferðarsviði Reykjavíkurborgar geti verið heimil vinnsla persónuupplýsinga í tengslum við eftirlit með ráðstöfun þess fjár sem veitt sé í þágu NPA. Sömuleiðis geti verið heimilt að vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar á grundvelli nauðsynjar vegna skuldbindinga samkvæmt löggjöf um félagslega vernd og til að veita umönnun á sviði félagsþjónustu.
Það að hefja stóraukna og nákvæma upplýsingasöfnun frá öllum notendum NPA í ljósi eins afmarkaðs tilviks, án þess að vægari úrræði séu könnuð til þrautar, teljist hins vegar brjóta gegn kröfum um meðalhóf. Þau gögn sem Reykjavíkurborg fari fram á, þ.e. reikningsyfirlit og kvittanir vegna fylgdar og annarrar þjónustu aðstoðarfólks, geti varpað ljósi á hinar margvíslegustu athafnir daglegs lífs.
Vísar Persónuvernd einnig til þess að áðurnefnd reglugerð um NPA tilgreini einungis öflun sveitarfélags á heildaruppgjöri frá umsýsluaðilum NPA, sem hafi að geyma sundurliðun á ráðstöfun samningsfjárhæðar og yfirlit yfir tiltekna þætti. Samkvæmt almennum málskilningi verði sú tilgreining vart talin fela í sér heimild til jafnnákvæmrar upplýsingaöflunar og Reykjavíkurborg fyrirhugaði vegna eftirlits með NPA.
Persónuvernd telur þó að eftir atvikum geti rúmast innan marka laga um persónuvernd að sveitarfélag afli gagna, á borð við bankayfirlit eða kvittanir, til að sýna fram á útlagðan kostnað af þjónustu aðstoðarfólks tiltekinna NPA-notenda í einstaka tilfellum, enda séu fyrir því gildar ástæður í hverju tilviki fyrir sig. Það samrýmist hins vegar ekki meðalhófskröfu persónuverndarlaganna að afla slíkra gagna frá öllum notendum NPA-þjónustunnar innan sveitarfélagsins í þágu almenns eftirlits.
Niðurstaða Persónuverndar er því sú að áform velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um að afla frá NPA-miðstöðinni, bankayfirlita og kvittana frá félagsfólki miðstöðvarinnar vegna útlagðs kostnaðar af þjónustu aðstoðarfólks síns, samrýmist ekki lögum um persónuvernd.