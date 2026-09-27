Kominn tími til að vinda ofan af hringavitleysunni - „Verðtryggingin gegnsýrir allt samfélagið“

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir tíma til kominn að vinda ofan af verðtryggingunni sem gegnsýri samfélagið allt, ýti undir verðbólgu og tryggi hagsmuni þeirra sem eiga frekar en þeirra sem skulda. Þetta kom fram í Sprengisandi í morgun.
Daði bendir á að það sé eitt að afnema verðtryggingu á lánum. Annað sé að afnema verðtrygginguna sem fyrirbæri.
„Það er ekki til sá verksamningur sem ríkið gerir sem er ekki verðtryggður. Það eru ekki til leigusamningar, neins staðar, sem eru ekki verðtryggðir. Verðtryggingin gegnsýrir allt samfélagið.“
Það sem meira er þá gerir verðtryggingin verðbólguna að ormi sem étur eigin hala.
„Verðbólgan veldur verðbólgu gegnum verðtrygginguna. Ef olíuverð hækkar þá hækkar vísitala neysluverðs, þá hækka leigusamningar, þá hækkar vísitala neysluverðs, þá hækka leigusamningar og þá hækkar vísitala neysluverðs.“
Þetta sé almennt óheppilegt en sérstaklega svo í ríki á borð við Ísland með lausar verðbólguvæntingar, þ.e. þegar kjölfesta verðbólguvæntinga er löskuð.
Verðtryggingin gegnsýri allt og fyrri ríkisstjórnir hafi ekki treyst sér í þá vegferð að afnema hana í von um að Ísland nái einhvern tímann slíkum stöðugleika að fólk hætti að nýta verðtrygginguna. Á tímabili fyrir rúmlega hálfum áratug hafi litið út fyrir að þetta væri að takast. Íslendingar leituðu frekar í óverðtryggð fasteignalán, verðbólga var lítil og vextir lágir. Það gekk þó ekki eftir og Daði telur tíma til kominn að vinda ofan af verðtryggingunni.
„Þetta hefur mjög neikvæð áhrif fyrir hagstjórn á Íslandi“
Fyrsta skrefið til að draga úr vægi verðtryggingarinnar sé að skoða allra lengstu lánin. Eftir hrunið hafi fólk með slík verðtryggð lán endað með neikvætt eigið fé þar sem lánin hækkuðu í samræmi við neysluvísitölu en fasteignirnar gerðu það ekki.
Tekur Daði undir með þáttastjórnanda að verðtryggingin sendi þau skilaboð að hagsmunir lánveitenda skipti meiru en lántaka.
„Svo ég vitni nú í okkar ágæta fyrrum forseta Guðna Th. Jóhannesson í einhverju viðtali: Það er gott að eiga krónu, það er vont að skulda hana.“
Verðtryggingunni var komið á til að stöðva þróun sem hafði átt sér stað á Íslandi þar sem sparifé manna var að brenna upp. Nú er staðan önnur.
„Þetta er á endanum samningur um áhættudreifingu. Þú ert raunverulega að láta lánþegann bera verðlagsáhættuna á meðan lánveitandinn ber þá bara vaxtaáhættuna. Og á Íslandi hefur verðlagsáhættan alltaf verið miklu meiri en vaxtaáhættan. En er almenningur á Íslandi vel til þess fallinn að meta þessa áhættu og takast á við hana? Ég held að svarið þar hljóti að vera nei. Þannig að þetta eru pínulítið ósanngjarnir samningar og þar af leiðandi mikilvægt að við vindum ofan af þeim.“
Þetta eigi ekki bara við lán heldur samninga af öllu tagi, svo sem verksamninga og leigusamninga sem gjarnan eru verðtryggðir.
Daði lýsti því yfir í vor að forsendur væru til staðar tli að draga úr vægi verðtryggingarinnar, en til þess þurfi aga, samstöðu og stöðugleika.