Hópur unglinga réðst á karlmann á sextugsaldri í Mjóddinni

Einn var fluttur á sjúkrahús með áverka á höfði eftir að hópur unglinga veittist að 15 ára ungmenni og karlmanni á sextugsaldri í Mjóddinni í gær. Frá þessu greina RÚV og Vísir en miðlunum ber ekki saman um hvor árásarþoli hafi hlotið áverkann. Að sögn RÚV var það ungmennið sem þurfti að leita á sjúkrahús eftir að hafa fengið glerflösku í höfuðið en samkvæmt Vísi var það sá á sextugsaldri sem hlaut áverkann.
Gerendur eru sagðir á aldrinum 15–20 ára og munu flestir þeirra vera undir lögaldri. Hefur lögregla þurft að hafa afskipti af mörgum þeirra áður. Málið verður meðal annars unnið áfram á næstu dögum með foreldrum gerenda og barnavernd, en atvikið telst alvarleg líkamsárás.
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