Hafdís íhugar að kæra Kleina eftir að menn voru sendir heim til hennar - „Hversu mikill viðbjóður geturðu verið?“

„Mig langar bara að koma þessu út,“ segir Hafdís Björg Kristjánsdóttir á Instagram þar sem hún lýsir því að fyrrverandi kærastinn hennar, Kristján Einar Sigurbjörnsson sem gengur undir gælunafninu Kleini, hafi reynt að fá menn til að fara að heimili hennar til að beita hana ofbeldi. Íhugar Hafdís nú á að kæra Kleina til lögreglu fyrir brot hans gegn sér og hvetur hún aðra sem lent hafa í honum til að gera slíkt hið sama.
Hafdís steig fram í mars og greindi frá því að Kleini hefði beitt hana ofbeldi á meðan þau áttu í ástarsambandi, en á þeim tíma hafði Kleini verið handtekinn vegna rannsóknar á hópnauðgun á Akureyri. Sagðist hún ekki geta þagað lengur og lýsti því að hafa meðal annars þurft að leita í Kvennaathvarfið og í áfallameðferð vegna Kleina sem um tíma var kallaður áhrifavaldur í opinberri umræðu.
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Þetta stoppar ekki
Birti Hafdís í dag myndskeið í Story á Instagram þar sem hún fullyrðir að Kleini reyni nú að senda menn heim til hennar, en Kleini hefur dvalið erlendis undanfarið. Nefnir Hafdís að tveir Albanir, með tengsl við Kleina, hafi komið að tali við hana og upplýst að Kleini hafi reynt að fá þá til að vinna Hafdísi mein. Ákváðu Albanarnir að upplýsa Hafdísi um málið, fullvissa hana um að henni stafaði engin ógn af þeim og bjóða henni aðstoð. Kleini mun eins hafa leitað til annars manns, óafvitandi að sá maður væri æskuvinur Hafdísar, og beðið hann að berja Hafdísi og nauðga henni.
„Nú er ég örugglega að setja enn þá stærra skotmark á mig,“ segir Hafdís í myndbandinu. Hún geti þó ekki annað en stigið fram enda komin með nóg. Þetta geti ekki haldið áfram svona lengur.
„Ég er bara komin á þann ljóta stað að ég óska honum alls ills. Ég bilast, þetta stoppar ekki. Og það nýjasta, að senda menn heim til mín. Ég er með fullt hús af börnum. Ég vil líka koma þessu frá mér því ef eitthvað kemur fyrir mig þá vil ég að allir viti hver gerði það [...] Ég ætla upp á lögreglustöð á morgun og kæra þetta allt saman og mig langar að hvetja alla sem hafa lent í honum eða eru að fá hótanir frá honum að fara upp á lögreglustöð í vikunni og kæra. Maðurinn er með yfir 150-180 tilkynningar inni á LÖKE og það hefur aldrei neinn þorað að kæra hann.“
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Að sögn Hafdísar hafi Kleini jafnvel sent skilaboð á sjö ára son hennar til að minna á sig.
„Hversu mikill viðbjóður geturðu verið?“
Hunsa, blokka, kæra
Hún segist lengi hafa verið meðvirk en nú sé nóg komið. Kleini sé hættulegur. Það viti þolendur hans og það viti lögreglan. Kleini taki aldrei ábyrgð á hegðun sinni. Öll meint brot kalli hann misskilning eða hefndaraðgerðir frá „stelpum sem vilja ná sér niður á honum“.
„Ég hef aldrei vitað um jafn óheppinn einstakling sem er jafn mikið ásakaður um eitthvað sem hann hefur ekki gert“
Hvetur hún fylgjendur Kleina á samfélagsmiðlum til að hætta að veita honum athygli. Hann nærist bara á slíku. Best sé að hætta að fylgja honum, hunsa hann og blokka.
„Margir segja: „Já, við viljum bara fylgja honum af því hann er svo fyndinn og gaman að gera grín að honum.“ Hann þrífst á því. Hann heldur bara að hann sé aðalkarlinn. Þú veist, hann er í einhverri rottuholu þarna erlendis í ógeðslegri neyslu að búa til AI-myndir af sér og pósta eins og hann sé eitthvað þvílíkt módel og business-karl. Hann veit ekki einu sinni hvað virðisauki er.“
Þá sem Kleini hafi brotið gegn hvetur Hafdís til að leita til lögreglu til að kæra.
„Og ef þú ert að horfa á þetta, þú veist, rotnaðu í helvíti,“ segir Hafdís og beinir máli sínu beint til Kleina. Nokkrum klukkustundum eftir að Hafdís birti framangreint hafði hún fengið vitneskju um að hann hefði séð myndskeiðin hennar og væri „kominn í ham“ og farinn að beina spjótum sínum að annarri fyrrverandi kærustu líka.
„Þetta er það sem hann gerir, hann fer hringinn sinn. Byrjar að hóta þessari og svo næstu. Hann er siðblint ógeð sem ætti löngu að vera búið að læsa inni. [...] Getur hann ekki bara látið okkur í friði?“