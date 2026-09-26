Ungur drengur þjáist af taugahörnunarsjúkdómi: „Þegar barn veikist breytist lífið hjá heilli fjölskyldu“

Eydís Ásbjörnsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, hefur undanfarin tvö ár fylgst með baráttu ungs drengs og fjölskyldu hans á Eskifirði við taugahörnunarsjúkdóminn RTD, sem er sjaldgæfur og arfgengur sjúkdómur. Eydís hefur kynnst þeim áskorunum sem slíkt kallar yfir fjölskyldur, ekki síst þær sem búa á landsbyggðinni. Hún segir í aðsendri grein á Vísir.is:
„Þegar barn veikist breytist lífið hjá heilli fjölskyldu. Enn erfiðara getur verið þegar enginn veit í fyrstu hvað amar að og barnið er svo ungt að það getur ekki sjálft lýst því hvernig því líður. Foreldrar leita svara, fara á milli lækna, ótal rannsókna og reyna á sama tíma að halda utan um hversdagslífið.“
Eydís segir að ákveðinn léttir fylgi því þegar greining liggur fyrir en um leið vakna ótal erfiðar spurningar, t.d. um hvaða meðferð er í boði og hvert sé hægt að leita. Þegar fjölskyldan búi á landsbyggðinni geri fjarlægðin frá höfuðborginni stöðuna enn erfiðari. Ferð suður vegna læknisþjónustu er ekki einfalt erindi:
„Við vitum að þegar sérhæfð þjónusta er annars vegar getur fjarlægðin frá henni verið mikil. Það er staðreynd sem við getum ekki alltaf breytt. Við getum ekki haft alla sérfræðiþjónustu á öllum stöðum á landinu. En það þýðir ekki að við eigum að sætta okkur við að búseta fólks ráði úrslitum um þjónustuna sem það fær.
Ferð suður vegna læknisheimsóknar er ekki bara læknisheimsókn. Hún getur þýtt flug, gistingu, fjarveru frá vinnu og skóla og röskun á lífi allrar fjölskyldunnar. Stundum þarf fjölskyldan sjálf að púsla saman mismunandi læknatímum og þjónustu í eina ferð. Það er einmitt þess vegna sem samhæfing og öflug fjarþjónusta skipta svo miklu máli.“
Landsáætlun vegna sjaldgæfra sjúkdóma mikilvæg
Eydís bendir á að aðgengi að lyfjum og sérhæfðri meðferð séu mikilvæg en ekki sé hægt að byggja upp sérþekkingu á ölllum sjaldgæfum sjúkdómum í jafn litlu samfélagi og því íslenska. Horfa þurfi til alþjóðlegs samstarfs. Hún minnist á landsáætlun um sjaldgæfa sjúkdóma, þingsályktunartillögu sem Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur lagt fram á Alþingi, sem mæti þessum áskorunum:
„Þess vegna fagna ég landsáætlun vegna sjaldgæfra sjúkdóma sem Alma Möller, heilbrigðisráðherra, mælti fyrir í liðinni viku. Þar er lögð áhersla á hraðari greiningu, jafnt aðgengi að meðferð, hjálpartækjum og sérhæfðum lyfjum óháð efnahag og búsetu, öflugri Miðstöð sjaldgæfra sjúkdóma og markvissa fjarþjónustu um allt land. Ekki síður mikilvægt er að heilbrigðis-, félags- og skólaþjónusta vinni saman.“
Taka þurfi utan um fjölskyldur
„Engin fjölskylda á að þurfa að standa ein,“ segir Ásdís. Hún bendir á að við getum ekki komið í veg fyrir að börn veikist eða tekið burt óvissuna frá aðstandendum þeirra. En við getum gert betur í þeim þáttum sem við ráðum við:
„Við getum tryggt að foreldri sem vakir yfir veiku barni þurfi ekki líka að vaka yfir kerfinu. Að fjölskyldan þurfi ekki sjálf að finna allar dyrnar, banka á þær og vona að hún hafi fundið þær réttu.“
Grein Ásdísar má lesa hér.