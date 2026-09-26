Þarf að bera vitni vegna andláts manns – Áverkar á líkinu

Héraðsdómi Reykjaness hefur borist réttarbeiðni frá héraðsdómnum í Rudzie Slaskiej í Póllandi. Fyrir dómi þar er nú háð einkamál vegna andláts manns sem fannst látinn 9. apríl árið 2001 á sporvagnateinum við stoppistöð í borginnni. Áverkar voru á líkinu. Sonur mannsins hefur höfðað einkamál gegn öðrum manni þar sem hann krefst miskabóta vegna andláts föður síns.
Miðaldra pólskur maður sem skráður er til heimilis í Reykjanesbæ hefur verið kvaddur til að gefa vitnaskýrslu í málinu. Tekið skal fram að það er ekki maðurinn sem málið er höfðað gegn heldur hefur hann stöðu vitnis. Kvaðningin hefur grundvöll í Haag samningnum um öflun sönnunargagna erlendis frá og fær það stoð í ákvæðum laga um meðferð einkamála.
Vitnakvaðningin var birt á fimmtudag í Lögbirtingablaðinu. Þar er maðurinn kvaddur til að mæta fyrir Héraðsdóm Reykjaness í lok október til að gefa vitnaskýrslu. Tilgangur skýrslutökunnar er að hann svari spurningum sem lúta að andláti mannsins sem fannst látinn í Póllandi árið 2001.
Ekki hefur tekist að birta manninum vitnakaðninguna og er hún því birt í Lögbirtingablaðinu. Segir í kvaðningunni að mæti hann ekki fyrir dóm verði hann handtekinn og færður fyrir dómi.