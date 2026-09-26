Svona vill Inga Sæland bregðast við PISA-niðurstöðunum – „Þetta er alvarleg afturför“

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, mun í vetur leggja fram endurskoðaða aðgerðaáætlun í menntamálum með skýrum markmiðum, ábyrgð og tímasettum verkefnum. Þetta kemur fram í aðsendri grein ráðherrans á Vísir.is.
Niðurstöður alþjóðlegrar PISA-könnunar fyrir árið 2025 liggja nú fyrir og þar kemur fram að frammistaða íslenskra barna er undir meðaltali OECD-ríkja í öllum þremur greinunum sem mældar eru: lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúrufræði. „Þetta er alvarleg afturför,“ segir Inga og bendir á að aðeins 56% nemenda hafi grunnfærni í lesskilningi samanborið við 78 prósent fyrir áratug síðan. Hún segir ennfremur:
„Aðeins helmingur drengja nær nú grunnfærni í lesskilningi og 62 prósent stúlkna. Báðum hópum hefur farið aftur. Hlutfall nemenda með afburðarhæfni er jafnframt lægra hér en annars staðar á Norðurlöndum. Fámenn þjóð hefur ekki efni á að sætta sig við þetta.
Hugsum aðeins um hvað þessar tölur þýða.
Ungmenni sem á erfitt með að skilja texta á líka erfiðara með að læra aðrar námsgreinar, átta sig á upplýsingum og sækja rétt sinn. Sá vandi getur fylgt því inn í framhaldsskóla og út lífið.“
Inga bendir á að ungmenni sem á erfitt með að skilja texti eigi líka erfitt með að læra aðrar námsgreinar, meðtaka upplýsingar og standa á rétti sínum. Slíkur vandi geti fylgt þeim út í lífið.
Inga vill jafnframt halda því til haga að margt mælist Íslandi í hag í niðurstöðunum. Til dæmis mælist lífsánægja mikil og einelti er undir meðaltali OECD-ríkja. Þá sé jöfnuður milli skóla mikill. Inga undirstrikar að þetta sé mikilvægt og segir að margt sé vel gert í íslensku skólakerfi.
Boðar aðgerðir
Inga segist vilja axla ábyrgð sína sem ráðherra málaflokksins og boðar endurskoðun og einföldun á aðalnámskrá grunnskóla. Grunngreinarnar lestur, íslenska, stærðfræði og raun- og tæknigreinar fá aukið vægi. Í næstu fjárlögum er jafnframt gert ráð fyrir 455 milljóna króna viðbótarframlagi til námsgagnagerðar og útgáfu og þannig verði framboð námsefnis bætt verulega.
Raunvísindakennsla verði efld og samfella milli grunnskóla og framhaldsskóla aukin.
Hún nefnir einnig til sögunnar nýjan miðlægan nemendagrunn sem eykur eftirfylgni með námsvanda, fjarvistum og flutningi milli skólastiga, sé þar lögð áhersla á örugga meðferð upplýsinga. Einnig bendir hún á ný matsferilspróf sem sýna stöðuna, mæla framfarir nemenda og styðja kennara til viðbragða. Niðurstöðurnar eru nýttar til að veita stuðning þar sem mest er þörfin fyrir hann.
Meðal þeirra úrbóta sem Inga nefnir er endurskoðuð aðgerðaáætlun í menntamálum:
„Árangur verður metinn reglulega og matið birt opinberlega. Fólk á að geta séð hvað hefur verið gert og hvort það skili tilætluðum árangri.“
Nánar má lesa um boðaðar aðgerðir ráðherra í menntamálum hér.