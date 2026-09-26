Heimir segir ásakanir Elvu óskiljanlegar – „Nema þá til að svala frumstæðum hefndarþorsta sínum“

Heimir Már Pétursson, upplýsingafulltrúi Flokks fólksins, rifjar upp í aðsendri grein á Vísir.is að Elva Hrönn Hjartardóttir, fyrrverandi sérfræðingur á skrifstofu VR, hafi sjálf sagt að best væri að hún segði upp starfi sínu ef hún tapaði í formannskosningum samtakanna. Þetta var síðvetra árið 2023. Elva Hrönn, sem bauð sig fram gegn þá sitjandi formanni VR, Ragnari Þór Ingólfssyni, sakaði hann í dag um að hafa hrakið sig úr starfi. Hann hafi ennfremur brugðist við með hatursfullum hætti er hún tilkynnti honum um framboðsáform sín.
Sjá einnig: Elva Hrönn segir Ragnar Þór hafa hrakið sig úr starfi
Elva sagði hins vegar á sínum tíma að uppsögn hefði verið niðurstaðan af samræðum hennar við stjórnendur á skrifstofu VR. Heimir bendir á að þar hafi Ragnar Þór hvergi komið við sögu. Þetta hafi verið niðurstaða hennar og annarra manna en Ragnars Þórs, samkvæmt orðum Elvu Hrannar sjálfrar.
Heimir rifjar einnig upp þessi orð Elvu Hrannar á umræðumiðlinum Reddit á meðan formannskosningin stóð yfir:
„Hæ, hæ það sem ég hef alltaf sagt og er satt er að í samtali mínu við stjórnendur (Ragnar er ekki stjórnandi minn heldur kjörinn fulltrúi) var þetta niðurstaðan. Það er, að ef ég myndi ekki vinna kosningarnar yrði mér í raun ekki stætt í starfi og því færi ég á uppsagnarfrest frá 1. apríl. Þetta er ekki mín ákvörðun heldur niðurstaða sem kom út úr samtali við framkvæmdastjóra. Ég hef aldrei talað um að Ragnar eða nokkur annar í VR hafi hótað mér einu né neinu.“
Heimir segir fullyrðingar Elvu um hatur og óþol Ragnars Þórs í hennar garð vera órökstuddar. Framganga hennar sé óskiljanleg:
„Hvers vegna Elva Hrönn kýs nú rúmlega þremur árum síðar þegar Ragnar Þór og eiginkona hans hafa verið sett í vægast sagt ósmekklegt samhengi við afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar úr embætti mennta- og barnamálaráðherra, að koma fram með ásakanir um að Ragnar Þór hafi hrakið hana úr starfi hjá VR er með öllu óskiljanlegt. Nema þá til að svala frumstæðum hefndarþorsta sínum.“
Heimir segir að það geti verið sárt að tapa kosningu en undarlegt sé að koma fram þremur árum eftir tapið og tala með allt öðrum hætti um aðdraganda og eftirmál kosninganna en hún gerði þegar kosningarnar fóru fram. Fullyrðir Heimir í lok greinar sinnar að hér ráði hefndarþorsti för.
Grein Heimis má lesa hér.