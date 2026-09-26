Elva Hrönn segir Ragnar Þór hafa hrakið sig úr starfi

Elva Hrönn Hjartardóttir, fyrrverandi sérfræðingur á þróunarsviði VR, segir að Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og þáverandi formaður VR, hafi hrakið hana úr starfi í kjölfar þess að hún bauð sig fram gegn honum í sæti formanns VR ári 2023.
Elva segir að nýlegar fréttir af starfslokum Guðmundar Inga Kristinssonar í embætti mennta- og barnamálaráðherra, hafi vakið upp sárar minningar .
Elva skrifar á Facebook-síðu sína:
„Eins og mörg ykkar vita bauð ég mig fram til formanns VR fyrir tæpum fjórum árum síðan. Þá sat þar í hásæti Ragnar Þór nokkur Ingólfsson, sem í dag er félags- og húsnæðismálaráðherra (!). Ástæðan fyrir ákvörðun minni um að fara fram á móti Ragnari og aðdragandinn að henni var nokkur. Í fyrsta lagi fékk ég hvatningu úr ýmsum áttum frá fólki sem hafði fylgst með mér í starfi mínu hjá stéttarfélaginu og á öðrum vettvangi (já til dæmis pólitíkinni, sem auðvitað mátti ekki tala um þá þó að verkalýðsmál séu líka pólitík) – meðal annars fólki innan verkalýðshreyfingarinnar. Í öðru lagi taldi ég og þau fjölmörgu sem hvöttu mig til að bjóða mig fram til formanns, að ég hefði allt það sem þurfti til að gegna embættinu af alúð, eldmóði og virðingu. Ég var vel að mér í málum og tilbúin að læra meira og ná tökum á starfinu með öflugt og gott fólk mér við hlið. Í þriðja lagi hafði þáverandi formaður (og núverandi ráðherra) þróað með sér óþol?/hatur? á mér. Honum fannst ég ,,of pólitísk” (heyrði ég úr innsta koppi) og sá í mér andstæðing – og því vissara að losna við mig. Það var ekki bara mín upplifun. En hvað hef ég fyrir mér í því?“
Hún segir að þau hafi í upphafi átt gott samstarf. Samhliða starfi sínu hjá VR sinnti hún störfum fyrir Landssamband íslenskra verzlunarmanna, LÍV, og segir að hún hafi í reynd gegnt hlutverki framkvæmdastjóra samtakanna án þess að hafa þann starfsheiti eða fá sérstaklega greitt fyrir það. Að sögn hennar kom síðar upp sú hugmynd að hún tæki við formennsku í LÍV af Ragnari Þór. Hún hafi þó ekki vitað af þeim umræðum fyrr en annar formaður hafði samband við hana vegna neikvæðra viðbragða Ragnars Þórs við hugmyndinni.
Hún telur að samskipti þeirra hafi versnað í kjölfarið. Hún gagnrýnir meðal annars viðbrögð Ragnars Þórs við uppsögnum Eflingar á starfsfólki sem voru félagsmenn í VR. Hún segir jafnframt að hún hafi í auknum mæli verið útilokuð frá vettvangi þar sem ákvarðanir voru teknar, á meðan samstarfsfólk hennar naut meiri aðkomu.
Staðan hafi síðan orðið enn erfiðari þegar hún ákvað að bjóða sig fram til formanns VR. Hún segir framkvæmdastjóra VR hafa sagt sér að ef hún næði ekki kjöri yrði henni ekki stætt í starfi eftir kosningarnar. Hún hafi því vitað að framboðið gæti kostað hana starfið en ákveðið að fara í slaginn engu að síður.
Segir að maskína hafi farið í gang gegn sér
Hún lýsir því að eftir að hún tilkynnti Ragnari Þór um framboðið hafi hún upplifað mikla andstöðu. Að hennar sögn hafi síðan farið af stað það sem hún kallar „maskínu“ sem hafi haft það markmið að sverta mannorð hennar. Hún segir einnig að fólk tengt Ragnari Þór, þar á meðal Guðbjörg, eiginkona hans, og þáverandi þingkona Flokks fólksins, hafi tekið þátt í aðgerðum gegn henni.
Elva segir að henni hafi verið sagt upp störfum í kjölfar sigurs Ragnars Þórs í forsmannskosningunni. Gerður hafi verið við hana hefðbundinn uppsagnarsamningur og hún tekur sérstaklega fram að hún hafi ekki sagt upp sjálf.
Hún segir reynsluna hafa tekið verulega á sig, bæði andlega og líkamlega. Einnig hafi henni þótt skorta á opinberan stuðning frá þeim sem höfðu upphaflega hvatt hana til framboðs. Hún hafi því upplifað að hún væri að taka slaginn að stórum hluta ein:
„Af hverju er ég að skrifa þetta núna, eftir allan þennan tíma? Ég hef lengi setið á mér með að gera upp þetta tímabil og brotthvarf mitt úr VR. Slagurinn tók mjög á, bæði andlega og líkamlega og ég var algjörlega búin á því. En mér fannst ég líka ein að því leyti að þegar á reyndi í miðjum slag heyrðist ekkert opinberlega frá þeim formönnum og lykilpersónum sem höfðu hvatt mig í upphafi. Ég tel að slíkar stuðningsyfirlýsingar hefðu skipt sköpum og mér fannst ég að einhverju leyti hafa verið látin taka slaginn ein fyrir þeirra hönd. Það tók líka á.“
Elva segist lengi hafa ætlað að gera upp þetta tímabil en ákveðið að halda áfram með líf sitt. Hún hafi þó nú ákveðið að segja frá reynslunni eftir að Ragnar Þór varð ráðherra og í ljósi nýlegra atburða í stjórnmálunum, þ.e. uppljóstrana um mál Guðmundar Ing Kristinssonar. Hún segist tengja upplifun sína við reynslu Guðmundar Inga og finna til með honum vegna þeirrar meðferðar sem hann hafi sætt. Að hennar mati hafi hvorugt þeirra átt þá framkomu skilið sem þau urðu fyrir.