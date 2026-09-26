Deilt um færslu Snorra: „Alltaf að bjóða einhverjum sem hefur reynslu af því að tala með rassgatinu“

„Ætli maður að greina orsakir ristilkrabbameins og ræða meðferð sjúklinga ætti maður sem sagt alltaf að bjóða einhverjum sem hefur reynslu af því að tala með rassgatinu. Ég segi ekki að það sé ekki ákveðin lógík í því,“ segir rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl á Facebook-síðunni. Tilefni skrifanna er gagnrýni Snorra Mássonar, þingmanns og varaformanns Miðflokkinn, á umfjöllum RÚV um trans teymi barna og unglinga á Landspítala.
Snorri sagði í Facebook-pistli að umfjöllun RÚV hafi verið einhliða og haft augljósan pólitískan tilgang þar sem annarri skoðun en sú sem boðuð var fengi ekki að koma fram. Um var að ræða þáttinn Meiningu á Rás 1 þar sem rætt var við tvo lækna, þá Björn Hjálmarsson barnageðlækni og Ragnar Grím Bjarnason innkirtlalækni, um starf trans teymisins. Ragnar sagði að hann efaðist um að margt af því fólki sem viðhafi transfóbíska orðræðu hafi hag barnanna í brjósti, eftir að hann hafi kynnst þeirri vanlíðan sem mörg trans börn gangi í gegnum þá sé fólk sem vilji neita þeim um þjónustu ekki að vernda þeirra hagsmuni.
Þá er einnig rætt við læknana um kynjatvíhyggju, orðræðuna, hvernig hormónar eru gefnir og að það sé enginn sérstakur faraldur í gangi.
Í færslu sinni gagnrýndi Snorri ekki læknana sem rætt var við heldur nálgun RÚV á viðfangsefnið. Í umfjöllun um trans meðferðir sé þess vandlega gætt að hleypa aðeins að viðmælendum með réttar skoðanir. Krafist sé skilyrðislauss stuðnings við ríkjandi sjónarmið án gagnrýninna spurninga.
Snorri vilji að rætt sé við vitleysinga
Gunnar Smári Egilsson slær svipaðan tón og Eiríkur Örn Norðdhal er hann tekur skrif Snorra til umfjöllunar í umræðuhópnum „Rauði þráðurinn“. Snorri sé að óska þess að kallað sé eftir skoðunum þekkingarlausra á sérfræðimálefnum:
„Snorri vill ekki að Ríkissjónvarpið tali við þau sem best þekkja mál nema að líka sé rætt við einhvern vitleysing, sem hefur hvorki reynslu né þekkingu á málinu, en ákafar og háværar skoðanir. Eins og hann sjálfur.“
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus, segir að ýmislegt sem kastað hafi verið fram í umræðu um trans málefni sé mannvonska. Hann telur kröfu um að tefla fram hinni hliðinni vera fráleita í þessu samhengi:
„Hugsið ykkur ef Ríkisútvarpið gæti ekki gert faglegan þátt með viðtölum við lækna og aðra sérfræðinga um skaðsemi áfengis og annarra fíkniefna, eða hættur sem fylgja of mikilli sykurneyslu, án þess að vera sakað um hlutleysisbrot vegna þess að ekki hefði verið leitað eftir sjónarmiðum dópsala, bruggara og gosdrykkjaframleiðenda. Hugsið ykkur að Ríkisútvarpið skuli ekki geta gert faglegan þátt um trans börn með viðtölum við barnalækni og geðlækni sem eru sérfræðingar á þessu sviði og hafa mikla reynslu í að vinna með þessum börnum án þess að það sé talið vera „skemmtilega grímulaust af hálfu almannamiðilsins, með hlutleysisskyldu í lögum, að láta ekki einu sinni svo lítið að nefna hina hliðina á þessum málum“ – þ.e. hatursfulla og ómálefnalega baráttu gegn trans fólki, byggða á þekkingarleysi og fordómum.
Því hefur verið haldið fram að ýmsar birtingarmyndir andúðar og haturs gagnvart trans fólki falli undir hatursorðræðu og séu þar með lögbrot – ég er ekki lögfræðingur og skal ekki dæma um það. En þær eru verri en lögbrot – þær eru mannvonska“
Sakar RÚV um slagsíðu
Við annan tón kveður í innleggi Einars Steingrímssonar stærðfræðings á Rauða þræðinum. Segir hann RÚV hafa verið með mikla slagsíðu í umfjöllun um trans málefni og þar hafi engar gagnrýnisraddir fengið að heyrast. Segir hann þessa afstöðu styrkja stöðu fólks sem hefur vondan tilgang í umræðunni:
„Því miður hefur umfjöllun RÚV um þessi mál verið með hrikalega slagsíðu, þar sem engar gagnrýnisraddir á transaktívismann hafa fengið að heyrast. Til dæmis sýnist mér, af leit, að RÚV hafi aldrei nefnt Cass-skýrsluna bresku, sem, eins og fleiri slíkar úttektir fagfólks, í fleiri löndum, komst að þeirri hiðurstöðu að meðferð helbrigðiskerfisins á transfólki styddist EKKI við gagnreyndar aðferðir og áreiðanleg vísindi, eins og krafan er annars almennt í læknisfræði.
Þegar umfjöllun helstu fjölmiðla, sérstaklega ríkismiðils, er svona einhliða, þá er einmitt verið að styrkja stöðu þeirra sem gagnrýna, fólks sem oftar en ekki hefur önnur og verri markmið en að rífast um transmálin ...“