Vilhjálmur hefur áhyggjur: „Sem næst 0%!“

Vilhjálmur Bjarnason, fjárfestir og fyrrverandi þingmaður, segir að mikið verk sé að ríkisstjórn og atvinnulífið að skapa tækifæri fyrir ungt fólk eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í lok ágúst þar sem meirihluti kjósenda hafnaði að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið, hefur hann áhyggjur af því þegar ungt fólk fær ekki tækifæri í lífinu. Í ítarlegri grein í Morgunblaðinu í dag segir Vilhjálmur að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar hafi verið „sókn til fortíðar.“
„Ritari hefur á ævi sinni reynt að lesa í hagþróun frá því fyrir aldamótin nítján hundruð, þegar hagvöxtur hefst með þilskipaútgerð. Það er áður en vélvæðing bátaflotans hefst og fyrir tíma togaraútgerðar. Þegar hagtölur, eins ófullkomnar og þær eru, frá þessum tíma eru lesnar og metnar, þá kemur í ljós að landbúnaður getur ekki keppt við sjávarútveg um vinnuafl. Sennilega er það svo snemma sem við upphaf heimastjórnar.“
Búrekstur reyndur víða
Þjónkunin við landbúnaðinn hélt svo áfram: „Þegar átti að reisa Evrópu úr rústum síðari heimsstyrjaldar með Marshall-aðstoðinni, fór sú aðstoð sem til Íslands barst í vélvæðingu í sveitum, til að draga úr fólksflótta úr sveitum til bæja,“ segir Vilhjálmur.
„Það vill svo til að það er hægt að leggja mat á samkeppnishæfni landbúnaðar við aðra atvinnuvegi á fyrri hluta síðustu aldar.“
Það hafi verið hægt þegar Thor Jensen gerði tilraun með búrekstur á Korpúlfsstöðum, þá hafi komið í ljós að framkvæmdirnar kostuðu álíka og Ráðhús í Reykjavík. „Jafnvel með kynbættum bústofni, með Jersey-kálfum til að bæta fitumagn í mjólk, þá nægðu tekjur af búrekstri aldrei fyrir breytilegum kostnaði. Mjólkursölulögin breyttu þar engu um. Aflabrestur og Spánarstyrjöld bætti ekki um. Þá varð búskapurinn hjá búhöldinum Thor Jensen vonlaus og meira en Kveldúlfur þoldi,“ segir hann.
„Reykjavíkurbær keypti Korpúlfsstaði og þar var rekið kúabú fram yfir 1960, en þá gerðu menn sér grein fyrir því að Reykjavíkurborg átti ekki að reka kúabú.“
Búrekstur hafi verið reyndur víða, þar á meðal með því að blanda honum saman við rekstur heilbrigðisstofnana og svo við rekstur Bessastaða.
„Svo virðist sem þess hafi verið vænst, að búreksturinn á Bessastöðum ætti að standa undir rekstri forsetaembættisins á þessari kostajörð. Reyndar kom fleira til eins og vegur að Bessastöðum og neysluvatn á ríkisstjórasetrinu. Ritari ætlar ekki að fjalla um bæjarfjós Hafnarfjarðar og Vestmannaeyja! En það eru einnig verðug umfjöllunarefni.“
Ýmislegt hafi verið reynt til að viðhalda óbreyttu ástandi í sveitum en samt hafi framleiðendum fækkað:
„Og hver er árangurinn? Rétt er að spyrja Hagstofuna, sem reiknar út landsframleiðslu. Sem næst 0%!“
Setur hann þetta í samhengi við umræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar: „Bændasamtökin tóku einarða pólitíska afstöðu með því að bændur voru hvattir til að segja NEI. Ekki verður séð að vitræn umræða hafi átt sér stað þegar afstaðan var tekin. Og hvað svo? „Ætli megi ekki einu gilda fyrir mannfólkið. Skepnurnar gengju fyrir“,“ segir Vilhjálmur.
„Aldrei gafst tækifæri til að ræða alvörumál í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Rannsóknir í líf- og læknavísindum bar aldrei á góma. Enda eru til þeir bændur, sem telja að aðeins sé til einn sjúkdómaflokkur og það eru búfjársjúkdómar og lækning þeirra skal vera gjaldfrjáls. Þannig var almenn sátt um að viðhalda óbreyttu ástandi í sveitum, án þess að forystumenn Bændasamtakanna vildu fjalla um það hvert íslenskur landbúnaður skyldi stefna.“
Fortíðin kemur ekki aftur
Tekur hann svo dæmi um bóndason:
„„Að ég skyldi nú þurfa að vera bóndasonur og fæddur til þessa lúalega lífstarfs og eiga mér aldrei uppreistar von fyrir bragðið“. Svo mælti nafnlaus bóndasonur í upphafi síðustu aldar. Það er vissulega svo að mörg börn úr sveitum og dreifðum byggðum komust í skóla, og eftir skólavistina kom þeim ekki til hugar að snúa heim. Fortíðin í sveitum kemur ekki aftur. Ungt fólk horfir fram á við, til sinnar framtíðar. Hvar liggja tækifærin fyrir mig? Spyr unga fólkið,“ segir hann.
„Þegar stúlkur fara að ganga í buxum á sunnudögum þá fer illa sagði Jóhann Bogesen. Og hafði áhyggjur hvernig færi fyrir þjóðinni vegna slíkra framfara. Ritari hefur áhyggjur af því hvernig fer fyrir þjóðinni þegar stúlkur og piltar fá ekki tækifæri í lífinu. Þjóðaratkvæðagreiðslan fjölgaði ekki tækifærum fyrir ungt fólk. Það er verk að vinna fyrir ríkisstjórn og atvinnurekstur að skapa tækifæri fyrir stúlkur í buxum.“