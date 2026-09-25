Þurfa að gangast undir mannerfðafræðilega rannsókn til að leiða í ljós hvort þeir séu bræður

Rangfeðraður maður telur sig vita hver raunverulegur faðir hans er. Sá maður er þó látinn sem flækir málin. Sá rangfeðraði hefur höfðað mál til að fá faðerni sitt viðurkennt og nú hefur Landsréttur úrskurðað að meintur bróðir þess rangfeðraða, sonur hins látna, verði látinn gangast undir mannerfðafræðilega rannsókn til að fá úr öllum vafa skorið.
Mál sem þessi eru nokkuð flókin og þurfti maðurinn sem hér um ræðir fyrst að höfða mál fyrir dómstólum til að fá viðurkennt að hann væri rangfeðraður. Það gerði Héraðsdómur Reykjavíkur í ágúst í fyrra. Nú hefur hann höfðað mál til að fá tiltekinn einstakling viðurkenndan sem föður sinn. Meinti faðirinn er látinn og sonur hins látna tók til varna í málinu.
Hinn rangfeðraði vísað til þess að það er réttur hvers barns að þekkja báða foreldra sína. Hann væri sannfærður um að sá látni væri faðir hans og byggði það einkum á frásögnum annarra, svo sem móðursystur sinnar. Systursonur hins látna og hinn rangfeðraði höfðu eins gengist undir skyldleikarannsókn hjá Íslenskri erfðagreiningu sem sýndi að þeir væru systkinabörn.
Meinti bróðirinn mótmælti kröfunni. Það væri enginn tilgangur með þessu máli. Væri niðurstaðan sú að þeir væru bræður hefði það enga þýðingu þar sem skiptum á dánarbúi föðurins sé lokið og hinn rangfeðraði geti því ekki átt tilkall til arfs. Skyldleikarannsóknin sanni í raun ekkert þar sem faðirinn átti tvo bræður. Því væru ekki nægilega sterkar sannanir fyrir faðerninu sem gætu réttlætt að meinta bróðurnum yrði gert að gangast undir mannerfðafræðilega rannsókn gegn sínum vilja.
Héraðsdómur Reykjavíkur tók fram að hér þyrftu að vega saman hagsmunir hins rangfeðraða af því að fá úr faðerni sínu skorið við hagsmuni meinta bróðursins af því að njóta friðar um einkahagi sína. Dómurinn taldi að hinn rangfeðraði hefði ekki leitt nægar líkur að því að hinn látni hafi haft samfarir við móður þess rangfeðraða á getnaðartíma. Var kröfunni því hafnað.
Landsréttur var á öðru máli. Móðursystir þess rangfeðraða hafi skýrlega greint frá því að móðirin og meinti faðirinn hefðu átt í ástarsambandi á getnaðartíma og að raunverulegt faðerni hafi verið illa geymt leyndarmál í báðum fjölskyldum. Hinn látni hafi meðal annars keypt fatnað handa þeim rangfeðraða, enda vissi hann að hann væri sonur sinn. Taldi Landsréttur frásögn móðursysturinnar ásamt skyldleikarannsókn gefa fullt tilefni til mannerfðafræðilegrar rannsóknar. Landsréttur lét ekki þar við sitja heldur gagnrýndi héraðsdóm fyrir að hafna raflagningu minningargreina sem meinti bróðirinn hafði lagt fram sem hliðsjónarrit og eins fyrir að hafa afskrifað skyldleikarannsóknina án þess að kalla eftir upplýsingum um framkvæmd hennar.