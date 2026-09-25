Sveinn Andri gefur útspilinu falleinkunn: „Kýs að ausa fyrrum samherja sína óhróðri“

Lögmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson segir að Guðmundur Ingu Kristinsson, fyrrverandi ráðherra Flokks fólksins, hafi berað sig algjörlega og hafi komið af stað vindkviðu í vatnsglasi. Líkt og fjallað var um í gær birti Guðmundur Ingi skilaboð sem hann fékk í janúar síðastliðnum frá Guðbjörgu Ingunni Magnúsdóttur, aðstoðarmanni sínum.
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Hafa sumir túlkað skilaboðin sem hótun um að farið verði í stríð við Guðmund Inga nema hann segi af sér sem ráðherra á meðan aðrir hafa túlkað þau sem aðstoðarmaður að veita ráðgjöf um hvernig hún túlki næstu skref ef hann haldi fast í ráðherrastólinn. Háværar umræður voru á Alþingi í gær um málið þar sem Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, sagði að hún kannaðist ekki við þá mynd sem Guðmundur Ingi væri að draga upp.
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Sveinn Andri segir í færslu á Facebook að Guðmundur Ingi hafi „algerlega berað sig í þessu máli“. Gefur hann útspilinu falleinkunn:
„Hann hefur komið af stað vindhviðu í vatnsglasi, sem snýst bara um hann sjálfan og hvað hann var beittur miklum órétti,“ segir Sveinn Andri.
„Guðmundur kýs að horfa fram hjá þeirri óþægilegu staðreynd að hann hvorki var né er hæfur til að gegna ráðherrastarfi og átti ekkert erindi í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, en kýs að ausa fyrrum samherja sína óhróðri.“
Vitnar hann svo í kjörorð flokksins:
„Flokkur fólksins bauð fram undir kjörorðinu: „Fólkið fyrst og svo allt hitt." Guðmundur ákvað að setja sjálfan sig framar á þessari forgangsröð; hans særða egó skipti meira máli en verkefni flokksins. Nafn Guðmundar Inga Kristinssonar verður í bezta falli neðanmálsgrein í atriðaorðaskrá íslenzkrar stjórnmálasögu.“