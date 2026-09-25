Snorri hjólar í umfjöllun RÚV: „Það er ekki hægt að skálda þetta“

Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, segir umfjöllun RÚV um trans teymi barna og unglinga á Landspítala hafa augljósan pólitískan tilgang og það sé grímulaust verið að sleppa því að önnur skoðun komi fram.
Læknar sem starfa með trans börnum
Umfjöllunin sem Snorri vísar til byggir á viðtölum úr þættinum Meiningu á Rás 1 þar sem rætt var við tvo lækna, þá Björn Hjálmarsson barnageðlækni og Ragnar Grím Bjarnason innkirtlalækni.
Ragnar sagði að hann efaðist um að margt af því fólki sem viðhafi transfóbíska orðræðu hafi hag barnanna í brjósti, eftir að hann hafi kynnst þeirri vanlíðan sem mörg trans börn gangi í gegnum þá sé fólk sem vilji neita þeim um þjónustu ekki að vernda þeirra hagsmuni.
Þá er einnig rætt við læknana um kynjatvíhyggju, orðræðuna, hvernig hormónar eru gefnir og að það sé enginn sérstakur faraldur í gangi.
Nefna ekki hina hliðina
Snorri beinir ekki spjótum sínum að læknunum í færslu sinni í dag heldur að RÚV:
„Ríkismiðillinn fjallar um transmeðferðir barna undir lögaldri og þar er þess vandlega gætt að hleypa aðeins viðmælendum að með réttu skoðunina. Sem sagt að þetta beri að styðja án þess að spyrja spurninga, að umræða um málið sé óþörf og ef einhver lítur öðruvísi á málið hljóti það að skýrast af einhvers konar „hatri“,“ segir hann.
„Ekki kemur til greina hjá RÚV að fólk, sem hættir sér inn í þessa umræðu, sé drifið áfram af eðlilegum áhyggjum eða umhyggju fyrir ungmennum í viðkvæmri stöðu. Hatur skal það vera. Raunar er það skemmtilega grímulaust af hálfu almannamiðilsins, með hlutleysisskyldu í lögum, að láta ekki einu sinni svo lítið að nefna hina hliðina á þessum málum og er þar þó af nægu að taka af málefnalegum sjónarmiðum. Þau fá ekki að koma fram í fréttum.“
Ríkismiðillinn fjallar um transmeðferðir barna undir lögaldri. Þess er vandlega gætt að hleypa aðeins viðmælendum að með réttu skoðunina, sem sagt að þetta beri að styðja án þess að spyrja spurninga, að umræða um málið sé óþörf og ef einhver lítur öðruvísi á málið hljóti það að… pic.twitter.com/CfHq27RXQx
— Snorri Másson (@5norri) September 25, 2026
Þá vísar hann í færslu Helgu Völu Helgadóttur lögmanns sem sagði: „Það er full ástæða til að hafa áhyggjur af því hatri og ofsóknum sem fullorðið fólk, sumt hvert í valdastöðum, velur að breiða út um ungt og eldra transfólk. Það þarf gríðarlegan styrk að láta það ekki brjóta sig. Þetta er hatursorðræða og sem slík brot gegn 233. gr. hgl. og því ekki úr vegi að láta á slíkt reyna.“
Snorri segir: „Pólitískur tilgangur umfjöllunarinnar er auðvitað augljós. Aktívistar á akrinum taka stoðsendingunni fagnandi. Ekki aðeins skal þeim hópi sem hefur aðra skoðun alls ekki gefið færi á að lýsa sínum viðhorfum. Það er ekki nóg. Þeir sem ekki fella sig við niðurstöðu RÚV skulu sóttir til saka og að lokum helst stungið í steininn, eins og fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar leggur til. Það er ekki hægt að skálda þetta.“