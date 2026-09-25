Sakaður um að halda stjúpsystur sinni í heljargreipum nauðgana og kynferðisofbeldis á síðasta áratug

Héraðssakóknari hefur ákært mann fyrir ítrekaðar nauðganir og kynferðisbrot gegn barni en meint brot voru framin um miðjan síðasta áratug gegn stúlku sem þá var stjúpsystir mannsins.
Meint brot voru framin á árunum 2014 og 2015 þegar móðir stúlkunnar og faðir mannsins voru í sambúð.
Ákæran er í fjórum liðum.
Sá fyrsti hljóðar upp á nauðgun og kynferðisbrot gegn barni, með því að hafa í nokkur skipti á tímabilinu frá maí til júní árið 2014 í fjölskylduferð áreitt stúlkuna kynferðislega og haft við
hana önnur kynferðismök, án samþykkis og með því að beita hana ólögmætri nauðung, með því að hafa í nokkur skipti, er ákærði og brotaþoli lágu saman í rúmi, þrýst og nuddað getnaðarlimi sínum við líkama stúlkunnar og káfað á líkama hennar. Einnig fyrir að hafa í eitt af framangreindum skiptum einnig látið stúlkuna snerta beran getnaðarlim sinn
og jafnframt nuddað berum getnaðarlimi sínum upp við ber læri stúlkunnar þar til hann fékk sáðlát en ákærði hafi nýtt sér yfirburðarstöðu sína gagnvart stúlkunni vegna aldurs- og
þroskamunar og traust hennar og trúnað vegna náinna fjölskyldutengsla.
Martraðarferð
Annar ákæruliðurinn er einnig vegna þessarar ferðar en í honum er maðurinn ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn barni, með því að hafa í eitt skipti í ferðinni haft önnur kynferðismök við stúlkuna án samþykkis og með því að beita hana ólögmætri nauðung, með því hafa læst sig og
stúlkuna inni á baðherbergi og kysst hana og klipið og káfað á rassi hennar og stungið fingri í leggöng hennar. Ákærði hafi með þessu nýtt sér yfirburðarstöðu sína gagnvart stúlkunni vegna
aldurs- og þroskamunar og traust hennar og trúnað vegna náinna fjölskyldutengsla.
Í þriðja ákærulið er maðurinn ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn barni, með því að hafa í eitt skipti í júlí 2014, á þáverandi heimili sínu, haft samræði við stúlkuna án samþykkis og með því að beita hana ólögmætri nauðung en ákærði hafi nýtti sér yfirburðarstöðu sína gagnvart
stúlkunni vegna aldurs- og þroskamunar og traust hennar og trúnað vegna náinna fjölskyldutengsla.
Grét
Loks er maðurinn ákærður fyrir nauðgun, með því að hafa í eitt skipti sumarið 2015, á þáverandi heimili sínu haft önnur kynferðismök við stúlkuna án samþykkis og með ólögmætri nauðung, með því að hafa við hana endaþarmsmök en ákærði hafi ekki látið af háttseminni þrátt fyrir að stúlkan hafi grátið og reynt með orðum að fá hann til að hætta. Ákærði hafi
nýtti sér yfirburðarstöðu sína gagnvart stúlkunni vegna aldurs- og þroskamunar og traust hennar og trúnað vegna náinna fjölskyldutengsla.
Í öllum ákæruliðum er maðurinn ákærður fyrir brot sem geta varðað 16 ára fangelsi.
Einnig er fyrir hönd hins meinta brotaþola krafist 4 milljóna króna í miskabætur auk vaxta og dráttarvaxta.
Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur 22. september síðastliðinn en þinghald er lokað.