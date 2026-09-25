Dani sættir sig ekki við að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur ætli ekkert að gera vegna „villandi“ merkinga á Swiss Miss

Kæra hefur verið lögð fram til atvinnuvegaráðuneytisins vegna ákvörðunar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um að aðhafast ekki frekar vegna kvörtunar yfir merkingum á Swiss Miss kakódufti sem heildsalan Innnes flytur inn til landsins. Segir kærandinn merkingarnar villandi og gefi til kynna að um súkkulaði sé að ræða en ekki kakó.
Kæran kemur reyndar frá dönskum lögfræðingi en óljóst er hvers vegna viðkomandi er að kæra merkingarnar til íslenskra yfirvalda en DV er ekki kunnugt um og ekki finnast upplýsingar um að Innnes sé með starfsemi í Danmörku.
Það er ekki fyllilega ljóst af gögnum sem gerð hafa verið opinber með fundargerð heilbrigðisnefndar Reykjavíkur hvort kæran snýr að vörunni Swiss Miss Milk Chocolate Flavor eða Swiss Miss Dark Chocolate en samkvæmt vefsíðu Innness er fyrrnefndar varan annars vegar seld í dós og hins vegar í pakka sem inniheldur 10 pakkningar sem hver á væntanlega að duga í einn bolla. Síðarnefnda varan er seld í pakka með 8 pakkningum í. Umbúðirnar eru svipaðar þeim sem má sjá á myndunum hér fyrir neðan en þó með þeirri undantekningu að umbúðirnar utan um Swiss Miss Dark Chocolate eru brúnar á vefsíðu Innnes.
Mynd: Skjáskot
Mynd: Skjáskot/Youtube.
Í kærunni er vísað til þess að Evrópureglugerðir um súkkulaði séu afdráttarlausar. Það sé grundvallarmunur á verði og eiginleikum kakós og súkkulaðis. Þess vegna sé mikilvægt að neytendur fái réttar upplýsingar um viðkomandi vöru. Á umbúðum umræddar vöru séu myndir af stórum súkkulaðibitum og orðið chocolate prentað með stórum stöfum og meira áberandi en orðið cocoa. Drykkurinn í bollanum sé mjög dökkleitur og gefi til kynna að um súkkulaði sé að ræða. Segir kærandinn að tengdamóðir sín á níræðisaldri hafi spurt hvort varan innihéldi ekki súkkulaði.
Vill kærandinn meina að merkingarnar á umbúðunum séu villandi og það sé bersýnilega góð ástæða fyrir því af hverju Swiss Miss Milk Chocolate Flavor sé ekki á markaði í ríkjum Evrópusambandsins en varan er flutt inn frá Bandaríkjunum.
Ekki villandi
Í svari Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur við kvörtun kærandans. Þar segir að óskað hafi verið eftir viðbrögðum Innness en þaðan hafi engin formleg svör borist.
Segir eftirlitið að niðurstaða þess sé að þótt myndir af súkkulaðibitum séu á umbúðunum villi það ekki um fyrir neytendum hvers eðlis varan sé.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur segist hins vegar ekki taka afstöðu til þess hvort umbúðirnar samræmist Evrópureglum um kakó- og súkkulaðivörur sem ætlaðar séu til manneldis. Það sé ekki hægt þar sem Innness hafi ekki útvegað þær upplýsingar sem séu nauðsynlegar til að komast að niðurstöðu um það. Sá angi málsins verði því ekki rannsakaður frekar nema að Innness útvegi eftirlitinu þessar upplýsingar.
Er kærandanum að lokum bent á að snúa sér til danskra yfirvalda þar sem varan sé seld í dönskum vefverslunum. Kærandinn ætlar hins vegar ekki að una þessari ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og hefur eins og áður segir lagt fram kæru til atvinnuvegaráðuneytisins.