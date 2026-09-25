Prís frystir ekki verð: „Við erum ódýrust og ætlum að vera það áfram“

Matvöruverslunin Prís ætlar ekki að frysta verð heldur halda áfram að vera ódýrasta verslunin. Verkalýðshreyfingin hefur þrýst á verslanir að frysta verð til að vinna á verðbólgunni og hefur Krónan gefið út að verð verði fryst á 647 vörum til áramóta. Þá hafa fleiri fyrirtæki gefið út að verð verði fryst.
Í fréttatilkynningu frá Prís segir að Prís sé lágt verð hins vegar ekki tímabundin aðgerð heldur einföld og skýr stefna.
„Okkar leið er einföld. Við erum ódýrust og ætlum að vera það áfram, ekki bara á ákveðnum vörum í ákveðinn tíma. Við leitum allra leiða til að halda kostnaði og verði niðri fyrir heimilin. Þegar kemur að heimilisútgjöldum skiptir heildarkostnaður matarkörfunnar meira máli en hversu margar einstakar vörur eru frystar í verði tímabundið,“ segir Birta Ósk Friðbertsdóttir, markaðsstjóri Prís.
Í verðkönnun ASÍ frá því í ágúst kom fram að matarkarfan hjá Krónunni kostaði 19.522 kr. en hjá Prís 17.433 kr. Munurinn er þar um 11,9% á verði matarkörfunnar. Að jafnaði hafa kannanir ASÍ sýnt 4-12% mun á milli verslananna tveggja.
„Við ætlum ekki að bíða eftir sérstökum herferðum til að bjóða lægsta verðið. Þetta er verkefni sem við vinnum að alla daga. Besta verðbólguvörnin er að versla þar sem er ódýrast,“ segir Birta.