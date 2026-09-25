Nýjar vísbendingar um að Hitler hafi drepið manneskju með eigin höndum – „Líkið var ótvírætt þegar komið í íbúðina á þeim tímapunkti“

Adolf Hitler er gjarnan nefndur sem ein versta manneskja sögunnar og því til stuðnings nefnt iðnaðarmorð hans á milljónum gyðinga og annarra hópa sem nasistarnir töldu óæðri. En Hitler drap aldrei neinn með eigin höndum, eða hvað? Nú eru komnar fram nýjar vísbendingar sem benda til þess að hann hafi myrt unga konu, frænku sína sem hann var mögulega í ástarsambandi við.
Dagblaðið The Telegraph greinir frá þessu.
Þessi umrædda frænka Hitlers hét Angela Raubal, kölluð Geli. Hún fannst látin á heimili hans í Munchen þann 19. september árið 1931. Á þessum tíma var hann formaður Nasistaflokksins en ekki orðinn kanslari Þýskalands.
Skammbyssa í eigu Hitlers fannst í íbúðinni en dauði Raubal var úrskurðaður sem sjálfsvíg. Ástæðan fyrir því að Hitler var ekki talinn koma til greina sem banamaður Raubel var að hann var staddur í borginni Nuremberg, um 170 kílómetrum í burtu.
En þessi fjarvistarsönnun Hitlers gæti hafa verið röng. Að minnsta kosti telur þýski sagnfræðingurinn Harald Sandner svo vera.
Röng fjarvistarsönnun
Að sögn Sandner fannst lík Angelu Raubal 18. september. Er sú dagsetning byggð á opinberum gögnum. Þá var Adolf Hitler staddur í Munchen.
„Þar sem líkið var ótvírætt þegar komið í íbúðina á þeim tímapunkti, hlýtur raunverulegur dánartími að hafa verið mun fyrr – annaðhvort snemma morguns þann 18. september eða jafnvel kvöldið áður,“ segir Sandner.
Bendir hann á að Hitler hafi bæði haft ástæðu til þess að myrða Raubal og getuna. Vitað er að Hitler og Raubal höfðu rifist harkalega í síðasta skiptið sem vitað var af þeim saman.
Náskyld
Hitler og Raubal voru náskyld en hann var mun eldri, það er 41 árs á þessum tíma. Móðir hennar, sem einnig hét Angela, var hálfsystir Hitlers. Þrátt fyrir þennan mikla skyldleika var talið að þau hafi átt í ástarsambandi.
Raubal flutti inn til Hitlers árið 1929 þegar hún hóf læknisfræðinám í háskóla. Hitler var mjög stjórnsamur gagnvart henni, og stjórnaði hvern hún fékk að hitta og tala við.
Ekki er vitað hvað kom upp á milli Hitlers og Raubal þetta haust 1931 sem endaði með þessum voveiflega hætti. En hafa ber í huga að um þetta leyti hófst ástarsamband Hitler og Evu Braun, sem hann giftist fyrir sjálfsvíg sitt og hennar.
Efasemdir
Aðrir sagnfræðingar eru ekki sannfærðir um tilgátu Sandners. Til að mynda hinn breski Guy Walters, sem telur að dagsetningin á skjalinu sé einfaldlega villa. Walters efast líka um að Hitler og Raubal hafi átt í ástarsambandi.
„Voru leiðtogi Nasistaflokksins og Geli að sofa saman? Ég held ekki,“ segir Walters.