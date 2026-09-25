Lögregla skaut 92 ára gamlan heilabilaðan mann með rafbyssu – Lést skömmu seinna á spítala

Rannsókn á dauða 92 ára gamals heilabilaðs manns á hjúkrunarheimili í Bretlandi sýnir að tveir lögreglumenn hafi beitt miklu valdi og æst manninn upp að óþörfu. Notuðu þeir bæði rafbyssu, kylfu og piparúða gegn manninum sem lést skömmu seinna.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Rannsóknarþinghald á dánarorsök hins 92 ára Donald Burgess sýnir að ofbeldi tveggja lögreglumanna gegn honum átti stóran þátt í að hann féll frá skömmu eftir hana.
Lítill eldhúshnífur
Burgess var íbúi á hjúkrunarheimilinu Park Beck í bænum St. Leonards í Austur Sussex, sunnan við London. Þann 21. júní árið 2022 ákvað starfsfólk að hringja á lögreglu þegar Burgess, sem var með heilabilun, neitaði að láta frá sér lítinn eldhúshníf. En skömmu áður hafði hann potað í eina konu með hnífnum.
Tveir lögreglumenn, Stephen Smith og Rachel Comotto, komu á svæðið en Burgess sat í hjólastól í herberginu sínu. 74 sekúndum seinna var Burgess skotinn með rafbyssu.
Öskra, spreyja, skjóta og berja
Lögmaður fjölskyldu Donalds Burgess, Jesse Nicholls, sagði í þinghaldinu að lögreglumennirnir hefðu verið allt of bráðir gafnvart gamla heilabilaða manninum. En atvikið sést í búkmyndavélum lögreglumannanna.
„Stór hluti þess tíma fer í að hrópa og síðan öskra á hann þar sem hann situr hreyfingarlaus í hjólastólnum sínum. Þegar hann reynir að tala hrópa þau yfir hann svo ekki heyrist í honum,“ segir Nicholls.
Eftir að Burgess hafði verið skotinn með rafbyssu var hann sleginn með kylfu og svo sprautaði annar lögreglumaðurinn heilli dós af piparúða í andlitið á honum.
Í myndbandinu heyrist að Burgess er spurður hvernig honum líði og hann svarar: „Ég er að deyja.“ Er hann svo handjárnaður og handtekinn í kjölfarið.
Í slæmu ástandi
Burgess var færður á spítala og var í slæmri heilsu. Þar fékk hann meðal annars meðferð við sýkingu í þvagfærum. Þegar átti að útskrifa hann vildi hjúkrunarheimilið ekki taka við honum aftur.
Hann dvaldi því áfram á spítalanum meðan var leitað að öðru hjúkrunarheimili fyrir hann. En þar fékk hann covid sýkingu, síðan hjartaáfall og lést, 22 dögum eftir atvikið á hjúkrunarheimilinu. Samkvæmt krufningu var dánarorsök hans lungnabólga og kransæðasjúkdómur.
Ekki náttúrulegur dauðdagi
„Hér er um að ræða mál þar sem lögreglumenn beittu aldraðan og varnarlausan mann verulegu afli, og hann hefði ekki þurft að leggjast inn á sjúkrahús hefði þessu afli ekki verið beitt,“ sagði Nicholls.
Ekki væri hægt að segja að Donald Burgess hefði dáið af náttúrulegum orsökum en lögreglan hefur haldið því fram að tilviljun hafi ráðið því að svo stutt leið frá handtökunni þangað til að Burgess lést. Báðir lögreglumenn voru ákærðir fyrir líkamsárás á sínum tíma en sýknaðir.
Niðurstaða rannsóknarþinghaldsins sem nú stendur yfir liggur ekki fyrir.