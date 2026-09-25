Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur segir að upphrópanir gagnvart Flokki fólksins, Ingu Sæland og Ragnari Þór Ingólfssyni vegna brotthvarfs Guðmundar Inga Kristinssonar úr ráðherrastóli ekki vera í samræmi við tilefnið.
Í færslu á Facebook segir Haukur að jafnvel þótt Guðmundur Ingi sé best innrætti þingmaðurinn í sögu Alþingis þá þurfi að hafa nokkrar staðreyndir á hreinu:
„Flokksformaður velur ráðherra. Það ber með sér skyldur til að sjá til þess að einhver sitji ráðuneyti sem flokkur hans ræður yfir. Líka að viðkomandi sé til þess bær, hafi t.d. fulla heilsu. Þá felur þetta í sér vald til að víkja ráðherra frá. Þessa ábyrgð verður flokksformaðurinn að axla, hvort sem honum er það ljúft eða leitt,“ segir Haukur.
„Það er kalt á toppnum og á að vera það. Ráðherra getur hvenær sem er orðið að víkja ef eitthvað alvarlegt á sér stað í hans málaflokki og einnig ef eitthvað - jafnvel ekki svo alvarlegt - kemur upp á varðandi embættisfærslur hans eða háttu. Nú geta menn haldið því fram að allir séu hæfir til að vera ráðherrar - eða að engu skipti hvort þeir hafi starfsþrek eða ekki eða séu líklegir til að fá það aftur eftir veikindi - en hætt er við að meirihluti þjóðarinna sé því fólki ósammála og krefjist þess að ráðherra ráði við starf sitt og hafi starfsþrek.“
Starf ráðherra sé ekki bundið við neina ráðningu.
„Í sumum nágrannaríkjunum eru ráðherrar reknir og ráðnir eins og au-pair stúlkur. Enda þótt flokksformaður eigi að sýna eðlilega kurteisi þegar hann rekur ráðherra úr embætti gilda í málinu í sjálfu sér frjálsar ólympískar reglur eins og allir þekkja frá fréttum frá nágrannaríkjunum þar sem alls konar undirferli eiga sér stað.“
Það hafi ekkert að gera með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra, það sé óheiðarlegt að blanda henni inn í málið, í þessu tilfelli sé Inga Sæland einráður sem formaður Flokks fólksins.
„Mér finnst allt í lagi að Guðmundur Ingi segi sinn sannleika opinberlaga - en spurning hvað fréttamenn eða stjórnmálamenn geta notað málið mikið til að berja sér á brjóst. Þegar upp er staðið geta sumar uppsagnir verið ósanngjarnar, álitamál eða jafnvel réttlætanlegar.“
Ekkert nema hefð að flokksformenn séu einráðir
Miklar umræður hafa skapast um færslu Hauks, meðal þeirra sem taka til máls er Viktor Orri Valgarðsson stjórnmálafræðingur sem segir að það sé mjög eðlilegt að fólk hafi sterkar skoðanir á því hvað teljist eðlileg framganga gagnvart manni á sjúkrabeði á jólum þegar ekkert augljóst tilefni er til.
„Auk þess er sjálfstætt mál að Inga fór augljóslega með rangt mál í viðtali við RÚV fyrst þegar þetta kom fram. Þá er augljóslega rangt að forsætisráðherra hafi ekkert með málið að gera. Hún hefur sjálf sagt að þær hafi rætt þetta sín á milli áður en ákvörðunin var tekin og auðvitað gera leiðtogar flokka í ríkisstjórn það alltaf. Þá er það ekkert nema hefð að leiðtogar einstakra flokka séu alráðir um sína ráðherra og það nokkuð einkennileg hefð - þeir sitja auðvitað í skjóli alls meirihluta þingsins,“ segir Viktor.
Ragnar Þór Pétursson kennari og fyrrum formaður Kennarasambandsins, segir að ákvörðunin um að láta Guðmund Inga fara sem ráðherra í janúar hafi líklega verið löngu tekin þar sem Inga hafi látið að því liggja í Kryddsíldinni á gamlársdag, það gefi ástæðu til særinda að vera ekki sagt það fyrr en mörgum dögum síðar.
„Það, hvort hann hafi verið hæfur, er spurning sem á ekki síður við um núverandi ráðherra – það hvort veikt fólk geti verið ráðherrar tímabundið og að ráðuneyti geti hugsanlega ekki verið án „styrkrar forystu“ í þrjá mánuði (eða hvað sem það var sem nefnt var) – er varla lengur issjú eftir að við eignuðumst ráðherra sem sett hafa fordæmi og tekið bæði fæðingarorlof frá ráðherrastarfi og leyfi vegna veikinda í fjölskyldu,“ segir hann.
„Upphlaupið nú er tvíþætt. Spuni pólitískra andstæðinga Ingu – og svo slatti af raunverulegum vonbrigðum með það að við búum nú við það að ráðamenn grafi undan sannleikanum án þess að roðna.“