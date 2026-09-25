Hvalveiðimaður lýsir 84 klukkustunda vinnuviku í 3 mánuði samfellt – Katrín spyr hvort þetta standist lög um hvíldartíma

Maður sem starfaði á hvalveiðivertíð greinir frá því að unnið rúmlega 1000 klukkustundir á svokölluðum 8x8 vöktum, án fría. Katrín Oddsdóttir, lögmaður og hvalfriðunarsinni, gagnrýnir vinnuskilyrðin sem lýst er og spyr hvort þetta standist lög.
8x8x8
Starfsmaður hjá Hval hf. greinir frá því á samfélagsmiðlum að hafa starfað rúmlega 1000 klukkutíma á þremur mánuðum í sumar. Birtir hann ljósmynd af um 35 manna hópi við hvalstöðina í Hvalfirði.
„Hef unnið eins og þeir rúmlega 1000 klukkustundir á vöktum 8x8x8 eða 8 vinna 8 sofa 8 vinna osfrv, engin helgarfrí eða neitt,“ segir hvalveiðimaðurinn.
Hann segist hafa fengið vel útborgað. En þetta hafi tekið á.
„Fjarvera frá konu og börnum var virkilega erfiðast,“ segir hann. „Er þreyttur en sæll, þakklátur og glaður að hafa þraukað þetta.“
Katrín deilir færslu hvalveiðimannsins á samfélagsmiðlum og beinir spurningum til Vilhjálms Birgissonar, formanns Verkalýðsfélags Akraness sem hefur verið ötull í stuðningi við hvalveiðar.
„Eru vinnuskilyrðin sem hér er lýst á vertíð Hvals hf., þar sem manneskja er á átta tíma vöktum á átta tíma fresti án nokkurs frís í 1.000 vinnustundir, í góðu samræmi við lög og kjarasamninga?“ spyr Katrín. „Eða erum við bara með enn eitt dæmið um að þessi starfsemi heyri ekki undir landslög? … Lög um velferð dýra, anyone?“
Eigi að fá samfellda lágmarkshvíld
Vísar hún í vinnu og hvíldartímareglur sem fjallað er um í lögum um aðbúnað og hollustuhætti á vinnustöðum og í kjarasamninga um vinnutíma.
Þar kemur meðal annars fram að á hverju 24 klukkustunda tímabili eigi starfsfólk að fá 11 klukkustunda samfellda lágmarkshvíld. Þá eiga starfsmenn rétt á einum frídag í viku, 35 klukkustunda samfelldri hvíld og atvinnurekandi ber ábyrgð á að vinnan sé skipulögð þannig að þetta sé virt.
„Hámarksvinnutími á viku skal að meðaltali ekki vera meiri en 48 virkar vinnustundir að yfirvinnu meðtalinni,“ segir á vef Alþýðusambands Íslands. En hvalveiðimaðurinn sem lýsti vinnutíma sínum hefur þá unnið 84 klukkustunda vinnuviku.
Lög um næturvinnu
Í athugasemdum við færslu Katrínar bendir annar lögmaður á að þessi lýsing standist heldur ekki fleiri greinar um hvíldartíma í lögum. En í 56. grein laganna segir:
„Vinnutími næturvinnustarfsmanna skal að jafnaði ekki vera lengri en átta klukkustundir á hverju 24 klukkustunda tímabili.“
Og enn fremur:
„Næturvinnustarfsmenn sem gegna sérstaklega áhættusömum störfum eða störfum sem fela í sér mikið líkamlegt eða andlegt álag skulu ekki vinna lengur en átta klukkustundir á hverju 24 klukkustunda tímabili.“