Fundu kannabisræktun í Bolungarvík

Miðvikudaginn 23. september framkvæmdi Lögreglan á Vestfjörðum húsleit í heimahúsi í Bolungarvík. Húsleitin var framkvæmd vegna grunsemda sem höfðu vaknað um að ræktun kannabisefna færi þar fram.
Fram kemur í tilkynningu frá lögreglu að við húsleitina hafi fundist tugir kannabisplantna sem virtust komnar í fulla stærð. Lagt var hald á plönturnar ásamt búnaði sem tilheyrði ræktuninni. Einn aðili, húsráðandi, var handtekinn og færður til yfirheyrslu í tengslum við rannsókn málsins. Manninum var sleppt að lokinni vettvangsrannsókn og yfirheyrslum og telst málið upplýst.
Miðað við magnið má ætla að afurð ræktunarinnar hafi átt að fara í dreifingu og sölu.
Um er að ræða þriðju kannabisræktunina sem Lögreglan á Vestfjörðum hefur fundið og stöðvað í umdæminu á þessu ári.
Lögreglan þiggur allar ábendingar um slíka starfsemi og má hafa beint samband við lögregluna á Vestfjörðum með því að hringja í 112 og óska eftir samtali við lögregluna á Vestfjörðum, eða tala inn á sameiginlegt talhólfsnúmer lögreglunnar á Íslandi, sem er 800 5005. Gætt er nafnleyndar.