Frey sagt upp hjá Eflingu

Frey Rögnvaldssyni var sagt upp sem upplýsingafulltrúa Eflingar í morgun, framkvæmdastjóri stéttarfélagsins segir við Vísi að uppsögnin hafi ekkert að gera með afstöðu hans eða eiginkonu hans til Evrópusambandsins.
Eiginkona Freys er Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar, sem barðist fyrir já í nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu en Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, var meðal stofnenda Áfram Ísland sem barðist fyrir nei.
Perla Ösp Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Eflingar segir að það hafi ekkert með málið að gera en vildi að öðru leyti ekki ræða uppsögnina. „En ég get þó sagt að þær tengdust að engu leyti ESB eða nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu,“ sagði hún við Vísi.