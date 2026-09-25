Fimm karlmenn sakaðir um ógeðfelld brot – Nauðguðu manni með járnröri og sendu myndband á vini sína

Fimm karlmenn eru ákærðir fyrir nauðgun, sérstaklega hættulega líkamsárás, frelsissviptingu og hótanir vegna atvika sem áttu sér stað í ágúst árið 2023. Frá þessu greinir Vísir en mál gegn fimmmenningunum hefur nú verið þingfest í Héraðsdómi Reykjaness.
Tveir mannanna munu hafa sótt þolanda á heimili hans og ekið með hann á höfuðborgarsvæðið með viðkomu á nokkrum stöðum. Við Krónuna í Jafnaseli komu tveir grímuklæddir menn inn í bifreiðina, settust við hlið þolanda og bundu hendur hans saman með benslum. Var þolandi svo tekinn hálstaki og honum haldið föstum á meðan hann var laminn og honum meðal annars hótað lífláti.
Bifreiðinni var svo ekið á malarplan skammt frá Hólmaþingi í Kópavogi þar sem þolandi var dreginn út úr bifreiðinni og ákærðu veittust að honum með ofbeldi þar sem þeir beittu höndum, fótum, hamri, rúðubrjóti og járnröri. Var þolanda svo haldið niðri, buxurnar teknar niður um hann og járnröri stungið að minnsta kosti einu sinni inn í endaþarm hans, án hans samþykkis, var rörinu svo stungið inn í munn hans. Þolandi var svo skilinn eftir á planinu fáklæddur og skólaus. Hlaut þolandi af árásinni mar og yfirborðsáverka víðs vegar um líkamann.
Einn ákærða er sakaður um að hafa tekið myndskeið sem sýnir járnrörinu stungið í endaþarm þolanda og síðan dreift því með því að deila því á spjallhóp sem kallast Fótbolti á Boys á Snapchat.
Ákæruvaldið krefst þess að mennirnir fimm verði dæmdir til refsingar og þolandi hefur farið fram á 12 milljónir króna í skaðabætur. Þinghald í málinu er lokað.