Fá að leggja dagsektir á fiskvinnslu í Reykjanesbæ sem neitað hefur að fara eftir kröfu um lokun

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur hafnað kröfu fiskvinnslu í Reykjanesbæ um að ákvörðun heilbrigðisnefndar Suðurnesja um að leggja dagsektir á fiskvinnsluna, þar til starfsemi hennar verði hætt, verði felld úr gildi. Hefur fiskvinnslan starfað í nokkurn tíma án skráningar en hún er staðsett örfáa metra frá fjölbýlishúsum.
DV greindi frá kæru fiskvinnslunnar í sumar en hún er rekin af fyrirtækinu Premium of Iceland og er staðsett við Brekkustíg en hinum meginn við götuna er röð fjölbýlishúsa. Íbúar hafa kvartað yfir fiskvinnslunni árum saman m.a. vegna slæmrar umgengni en þeir segja að oft hafi lekið úrgangur frá henni út á götu. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála féllst á kröfu Premium of Iceland um að dagsektirinar tækju ekki gildi á meðan kæran væri til meðferðar.
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Sektirnar voru lagðar á í maí síðastliðnum en þær eru 50.000 krónur á dag.
Í úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála segir að samkvæmt upplýsingum frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja hafi verið rekin fiskvinnsla að Brekkustíg 22–24 um áratugaskeið á vegum fjölmargra aðila. Starfsleyfi fyrri rekstraraðila muni hafa verið skilað inn í nóvember 2022. Félag með sama heiti og Premium of Iceland, en með annarri kennitölu, hafi í janúar 2023 sótt um skráningu fyrir starfseminni, samkvæmt reglugerð um skráningarskyldan atvinnurekstur. Þeirri umsókn hafi verið hafnað af heilbrigðisnefnd Suðurnesja þar sem starfsemin væri ekki í samræmi við nýtt Aðalskipulag Reykjanesbæjar.
Hélt áfram
Vorið 2025 hafi Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja borist upplýsingar um að starfsemin væri enn í gangi þrátt fyrir að engin skráning væri til staðar. Þrýst hafi verið á fyrirtækið að sækja um skráningu sem það hafi gert um haustið en umsókninni hafi verið hafnað með vísan til þess að starfsemin uppfyllti ekki skipulagsskilmála samkvæmt umsögn skipulagsfulltrúa Reykjanesbæjar.
Premium of Iceland hafi hins vegar haldið starfseminni áfram og þess hafi verið krafist að rekstrinum yrði hætt en ekki orðið við því og loks hafi heilbrigðisnefnd Suðurnesja ákveðið að leggja á dagsektir.
Í kæru Premium of Iceland var því andmælt að starfsemin væri ekki í samræmi við aðalskipulag Reykjanesbæjar. Umrætt svæði væri skilgreint sem miðsvæði og á slíkum svæðum væri heimilaður áframhaldandi rekstur sem þegar færi fram.
Vildi fyrirtækið einnig meina að heilbrigðisnefnd Suðurnesja hefði ekki lagt sjálfstætt mat á hvort umræddur atvinnurekstur uppfyllti skilyrði skráningar og ætti ekki að útvista því til skipulagsfulltrúa. Vildi fyrirtækið sömuleiðis meina að synjun á umsókn þess um skráningu væri ólögmæt og álagning dagsekta gæti þar af leiðandi ekki byggt á henni.
Sektirnar standa
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála segir að ljóst sé að samkvæmt reglugerð frá 2022 um skráningarskyldan atvinnurekstur falli rekstur fiskvinnslu undir slíkan rekstur og hann sé óheimilt að hefja fyrr en skráning hafi farið fram, skráningargjald greitt og rekstraraðili fengið senda staðfestingu. Fyrir liggi að Premium of Iceland hafi ekki fengið slíka staðfestingu og því sé reksturinn óheimill.
Bendir nefndin á að Premium of Iceland hafi haft næg tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum og andmælum á framfæri.
Nefndin tekur ekki undir með fyrirtækinu um að ákvörðun heilbrigðisnefndar Suðurnesja frá 10. desember 2025 um að synja um skráningu starfseminnar hafi verið ólögmæt og að því yrði álagning dagsekta ekki á henni byggð. Hafi sú ákvörðun þó verið skýr að efni til og yrði ekki séð að hún væri haldin neinum bersýnilegum ágöllum en um lögmæti hennar yrði ekki fjallað í máli þessu, þar sem kærufrestur vegna hennar væri löngu liðinn.
Nefndin hafnar því kröfu Premium of Iceland um að dagsektirnar verði felldar úr gildi og þær verða nú lagðar á þar til starfsemi fiskvinnslunnar við Brekkustíg verður hætt.