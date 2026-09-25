Ekkert gat undirbúið Þórð fyrir það sem var í vændum eftir að Facebook stal frá honum 100 þúsund krónum

Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, hefur staðið í stappi undanfarið við tæknifyrirtækið Meta eftir að Facebook stal af honum tæpum 100 þúsund krónum, viðurkenndi þjófnaðinn en neitar að greiða honum peninginn til baka. Þórður vekur athygli á þessu til að benda fólki á meðvitaða ákvörðun stóru tæknifyrirtækjanna. Þau gera þér það auðvelt að koma í áskrift eða þjónustu, en ef þú vilt segja slíku upp — þá er eins gott að þú sért afreksmaður í þolinmæði og þrjósku.
Þórður fjallar um ævintýrið á vefsíðu sinni, Kjarnyrt.
„Fátt er einfaldara en að gerast áskrifandi að þjónustu eða eyða viðbótarpeningum innan tæknifyrirtækja en ef þú ætlar að segja upp eða leiðrétta eitthvað þá er þér ýtt inn í völundarhús stafrænna öngstræta stýrt af gervigreindarforritum og vélmennum sem virðast hönnuð til að afvegaleiða kúnnann og um leið drepa lífsvilja hans.“
Þrautagangan hefst
Lýsir Þórður svo raunum sínum en málið hófst nýlega þegar hann ákvað að kosta færslu á Facebook en hann hefur mikla reynslu af slíku í gegnum störf sín í fjölmiðlun og stjórnmálum. Eins og vanalega ætlaði hann að kosta færslu til nokkurra daga en slíkt kostar gjarnan um þúsund krónur á dag. Hins vegar hefur fyrirtækið nú breytt viðmóti sínu. Áður var kostun markaður skýr tímarammi frá öndverðu en nú er sjálfkrafa merkt við ótímabundna kostun.
Þórður tók ekki eftir því þegar hann setti kostunina í gang en áttaði sig á því nokkrum sekúndum síðar. Hann breytti því kostuninni og tók fram að hann vildi ekki hafa hana ótímabundna.
„Nokkrum dögum síðar fékk ég tilkynningu um að Meta hefði tekið 100 þúsund krónur út af kreditkortinu mínu. Ég fékk þá skýringu að það gerði fyrirtækið alltaf þegar eyðsla færi upp í visst hámark, væntanlega svo það fengi alltaf borgað. Ég hafði hins vegar aldrei samþykkt slíka greiðslu, heldur tvær að hámarki fimm þúsund króna greiðslur sem voru ekki einu sinni komnar á endadag. Og vildi fá peningana mína til baka. Hófst þá þrautarganga.“
Með þrjóskuna og réttlætiskenndina að vopni fór Þórður af stað. Hann hafði um tvennt að velja: að gera endurkröfu í gegnum banka eða kreditkortafyrirtæki og svo gæti hann haft beint samband við Meta. Þórður ákvað að nýta báðar leiðirnar enda er sú fyrri nokkuð tímafrek. Gætu sumir haldið að það væri auðvelt mál að hafa samband við fyrirtæki, benda á mistök og fá lausn sinna mála.
„Ég var alveg viðbúinn því að þetta gæti orðið flókið. En ekkert gat undirbúið mig undir það sem var í vændum.“
Vélmennið játar
Fyrsta skrefið var að tilkynna málið til gervigreindarþjónustu Facebook. Þar var Þórði vísað á ýmsar síður. Sumar þeirra virkuðu ekki og aðrar náðu ekki að leysa málið. Eftir að hafa rifist við gervimennið í nokkra daga ákvað vélmennið Meta að greina málið.
„Það komst ansi fljótlega að því hvað hefði gerst og virtist taka málið mjög alvarlega. Vélmennið sagði mér að Meta hefði rannsakað það sem hefði átt sér stað og viðurkenndi fulla ábyrgð. Ég hefði stöðvað tvær auglýsingar frá því að hirða sjálfkrafa af mér takmarkalaust fé en samkvæmt gögnum Meta endurvirkjaði fyrirtækið sjálft þær báðar annars vegar 163 og hins vegar 170 sekúndum síðar án heimildar frá mér. Þetta gerði það að verkum að ég var samtals ofrukkaður um 94.807 krónur, eða uppistöðuna í 100 þúsund króna gjaldfærslunni. Ég fékk málanúmer, tæknilega tímastimpla, númer auglýsinganna sem um ræddi og skriflega staðfestingu á að ég hefði ekki heimilað þessa eyðslu. Það eina sem ég fékk ekki voru peningarnir mínir til baka.“
Laug linnulaust
Vélmennið sendi yfirlit um að endurgreiðsla væri samþykkt og fullyrti að hann ætti von á peningunum sínum innan 48 klukkustunda. Nú gæti lesandi haldið að málinu væri lokið og að Þórður væri frekar dramatískur að barma sér yfir svona lítilræði. En Þórður fékk enga endurgreiðslu. Og nú fauk í hann svo hann ákvað að besta leiðin til að sigra gervimennið væri að notfæra sér sömu tækni. Hann leitað til sinnar eigin gervigreindarþjónustu, gervigreind sem hann kallar Tony með vísan til mafíuþáttanna The Sopranos. Saman fóru Þórður og Tony í stríð við gervimennið Meta sem játaði loks að hafa logið að Þórði og skáldað svör sín. Hann átti aldrei von á endurgreiðslu og gervimennið hafði ekki einu sinni skráð mál hans í viðeigandi kerfi.
„Meta millifærði á sig frá mér 94.807 krónur sem ég bað aldrei um að eyða. Samhliða staðfesti Meta að vélmennið þeirra hefði logið linnulaust að mér um hvar málið væri statt. Maður myndi ætla að í kjölfarið yrði einfalt að endurgreiða mér, skammast sín og klára málið. Það var hins vegar alls, alls, alls ekki þannig.“
Vélmennið gekkst við lygunum en það virtist þó engin áhrif hafa á mál Þórðar. Hann ákvað að kaupa sér verified-aðgang að Facebook til að komast í forgangsþjónustu og tókst þannig fá samband við raunverulega manneskju, meira að segja minnst tíu slíkar sem hann ætlar að starfi í þjónustuveri á Indlandi. Allir þjónustufulltrúar voru kurteisir en enginn þeirra gat þó gefið svör eða tryggt endurgreiðslu. Málið var loksins skráð í kerfið en undir röngum formerkjum svo þegar Þórður fékk eftir dúk og disk formlegt svar frá Meta var það neikvætt þar sem hann hefði ekki orðið fyrir netglæp.
Þórður ætlar ekki að játa sig sigraðan og ætlar að leita til Neytendastofu. Þó að ekki sé um mikla peninga að ræða þá sé þetta spurning um prinsipp. Hann er búinn að eyða mörgum klukkustundum af frítíma í málið og mun þurfa að eyða fleirum en gerir það samt út af þeirri „ógeðfelldu tilfinningu að stórfyrirtæki eins og Meta þurfi ekkert að hafa rétt fyrir sér til að vinna. Það þarf bara að gera leiðina að úrlausn nógu helvíti erfiða, langa og flókna.“