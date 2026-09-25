Einn besti kappátsmaður sögunnar fallinn frá 49 ára – Þetta var dánarorsökin

Tim Janus, einn besti kappátsmaður heims, er látinn aðeins 49 ára. Janus vann sér það til dæmis til frægðar að borða 54 pylsur í einni máltíð.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Janus, einnig þekktur sem Eater X, lést þann 16. september síðastliðinn eftir baráttu við krabbamein.
Janus hafði dregið sig í hlé frá kappáti en hann var einn af þeim allra bestu í pylsuáti á árunum 2006 til 2016. Hann var ekki aðeins þekktur fyrir hæfileika sinn til þess að innbyrða hratt gríðarlegt magn af mat heldur einnig fyrir litríkan persónuleika og sjarma. Mátti alltaf þekkja hann á andlitsmálaðri víkingagrímu.
Pyslur, núðlur og tiramisu
Eitt af afrekum Janus var að borða 54 pylsur í einni máltíð. Rannsóknir voru gerðar á honum árið 2007 við Háskólann í Pennsylvaníu. Á röntgenmyndum sást að maginn í honum gat margfaldast að stærð.
En pylsur var ekki það eina sem Janus var góður í að torga. Hann átti met í að borða ramen núðlur, það er um 5 kílóum af núðlum á aðeins 8 mínútum.
Janus átti einnig sigra að baki í sushi, tamale, cannoli og tiramisu áti. Eftir 10 ára feril í kappáti ákvað hann að hætta af heilsufarsástæðum.
Reglulegur gestur á skjánum
Janus átti merkilegt líf fyrir utan kappátsferilinn. Stjórnmálafræðingur að mennt sem stefndi á feril í utanríkisþjónustunni, en vann um tíma sem verðbréfamiðlari á Wall Street og bjó lengi í Ástralíu þar sem hann elti krókódíla og snáka.
Hann kom einnig fram í mörgum sjónvarpsþáttum og var meðal annars keppandi raunveruleikasjónvarpsþættinum The Amazing Race og í spurningaþættinum Who Wants to Be a Millionaire þar sem hann vann 200 þúsund dollara, eða 175 milljónir króna.