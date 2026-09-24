Vinir Maliu sem grunuð er um hundanauðgun stofna hópfjármögnun fyrir hana – Mikill lögfræðikostnaður

Vinir Maliu Nummerdor, sem var handtekin fyrir kynferðislegt dýraníð gagnvart heimilishundi, hafa efnt til fjáröflunar fyrir hana. Segja þeir að lögfræðikostnaðurinn verði mikill.
Eins og DV hefur fjallað um var hin 38 ára Malia handtekin í Flórída eftir að eiginmaður hennar fann myndband úr öryggismyndavél sem sýndi hana misnota heimilishundinn. Á myndbandinu var hún ber að neðan með hundinn í kynferðislegri stellingu.
Fjölmargir vinir Maliu hafa komið henni til varnar. Segja hana aldrei hafa verið skrýtna og væri ekki þessi manneskja sem lýst væri í fréttum. Þá hafi eiginmaður hennar haldið fram hjá henni o grunsamlegt þætti hversu langt hefði liðið frá því að myndbandið var tekið þar til hún hafi verið handtekin.
Ekki verið að skera úr um sekt eða sakleysi
Nú hafa vinir hennar hrundið af stað hópfjármögnun á netinu henni til stuðnings á vefsíðunni SupportNow. Segir þar að féð sem safnast verði notað til þess að dekka gífurlegan lögfræðikostnað sem hljótast muni af vörn hennar.
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Segir að lífi Maliu og barna hennar tveggja hafi verið snúið á hvolf. Þau hefðu neyðst til þess að fara af heimilinu.
„Söfnunarféð mun nýtast til að standa straum af lögfræðikostnaði og brýnustu framfærsluþörfum Maliu á meðan hún tekst á við þessar erfiðu aðstæður og þá lögfræðilegu ferla sem snerta fjölskyldu hennar,“ segir í færslu með hópfjármögnuninni. „Með þessari söfnun er ekki verið að biðja neinn um að skera úr um staðreyndir málsins. Markmiðið er að hjálpa móður og börnum hennar að komast í gegnum einstaklega erfiðan tíma og tryggja að Malia njóti viðeigandi lögfræðiaðstoðar. Við vonumst einfaldlega til að létta örlítið undir með Maliu og minna hana og drengina hennar á að þau standa ekki ein í þessu.“