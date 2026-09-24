Villi Neto í uppreisn gegn gervigreind: „Ég vil ekki nota hana. Punktur.“

Leikarinn, grínistinn og tónlistarmaðurinn Villi Neto tekur skýra afstöðu gegn notkun gervigreindar í listsköpun í nýjum þætti Gervigreindarklúbbsins. Hann óttast að með aukinni notkun tækninnar glatist bæði mennskan og kunnáttan sem liggja að baki raunverulegri sköpun.
„Fyrir mig að vera í meðvitaðri uppreisn er bara þannig að ég vil ekki nota hana. Punktur,“ segir Villi í samtali við Stefán Atla Rúnarsson, stjórnanda Gervigreindarklúbbsins.
Í þættinum takast þeir á um eina stærstu spurningu gervigreindarbyltingarinnar: Getur vél skapað list eða aðeins framleitt myndir, texta og tónlist sem líkjast list?
Villi segist ekki líta á gervigreindarefni sem list. Að hans mati byggist list ekki aðeins á lokaútkomunni heldur einnig á manneskjunni, reynslu hennar, tilfinningum og ferlinu sem leiddi að verkinu.
„Ég óttast að við töpum mennskunni og kunnáttunni,“ segir hann og bendir á að grín, tónlist, leiklist og ljóð verði til úr raunverulegri reynslu fólks. Ef gervigreind sér um sköpunina sé hætta á að persónuleg rödd listamannsins hverfi.
@gervigreindarklub Þátturinn kemur út á morgun! Þá getum við fengið okkur gulrótarköku saman :) @Villi Neto #gervigreindarklubburinn #gervigreind í umsjón @Stefán Atli ♬ original sound - Gervigreindarklubburinn
„Búið að stela allri þessari list“
Samtalið snýr einnig að þjálfunargögnum gervigreindarkerfa og því hvort verk listamanna hafi verið notuð án samþykkis þeirra.
Villi segir að afstaða hans gæti mildast ef listamenn samþykktu notkun verka sinna og fengju sanngjarnt greitt. Hann telur þó að þróunin sé þegar komin langt fram úr því.
„Það er búið að skrapa allar þessar myndir. Það er búið að stela allri þessari list og æfa þessi vélmenni á þessari stolnu list,“ segir Villi. Hann komst sjálfur að því að grínlög eftir hann hefðu verið notuð við þjálfun gervigreindar, án þess að hann hefði veitt leyfi.
Þeir ræða einnig gervigreindarþýðingar, fölsuð myndbönd, falsfréttir og þá hættu sem skapast þegar almenningur getur ekki lengur treyst því sem hann sér og heyrir.
Villi útilokar þó ekki alla notkun gervigreindar. Hann telur tæknina geta verið afar gagnlega í vísindum og læknisfræði, til dæmis við að greina krabbamein fyrr, svo lengi sem sérfræðingar fari yfir niðurstöðurnar.
Litli einyrkinn á að taka upp símann
Þegar Stefán spyr hvað lítill einyrki eigi að gera ef hann hefur ekki efni á dýrri auglýsingaherferð en getur framleitt efni með gervigreind fyrir lítið fé, er svar Villa skýrt.
Hann bendir á að flestir hafi aðgang að síma, myndavél, blaði og penna. Að hans mati geti einfalt og mannlegt efni vakið meiri athygli en fullkomlega slípað gervigreindarefni.
„Mér finnst bara svo leiðinlegt að fyrsta skrefið hjá fólki þegar það ætlar að skera niður kostnað sé listin,“ segir hann.
Villi segir mannlega sköpun jafnvel vera orðna að ákveðnu gæðamerki á tímum þar sem gervigreindarefni flæðir yfir samfélagsmiðla og auglýsingar.
Jodie Foster, Jack Black og stressklósettferðir
Þátturinn er þó langt frá því að vera aðeins alvarleg umræða. Villi segir frá íslenskri sagnfræði, hlaðvarpinu Já, ókei, uppistandi, Skaupinu, hinu sígilda „Sælir Nilli“-myndbandi og eftirminnilegum fundi sínum með Jodie Foster við tökur á True Detective.
Jodie Foster horfði lengi á Villa áður en hún spurði hann hvort hann þekkti leikarann Jack Black. Villi hefur enda reglulega verið líkt við Jack Black frá því hann var unglingur og talsetti síðar persónu hans í íslensku útgáfunni af Minecraft-kvikmyndinni.
Þegar Villi er spurður hvað gervigreind muni aldrei skilja við það að vera hann nefnir hann eina sérstaklega mannlega upplifun: stressklósettferðina rétt fyrir uppistand.
Í lok þáttarins setur Villi fram eina reglu sem hann vildi að heimurinn fylgdi varðandi gervigreindarlist:
„Gerðu það fyrst sjálfur áður en þú gerir það með gervigreind.“
Þátturinn „Ég er í meðvitaðri uppreisn gegn gervigreind. – Villi Neto“ er hluti af hlaðvarpinu Gervigreindarklúbburinn, í umsjón Stefáns Atla Rúnarssonar.
Gervigreindarklúbburinn hefur nú þegar gefið út 50 þætti og fengið til sín fjölbreytta gesti úr atvinnulífi, stjórnmálum, lögfræði, listum, tæknigeiranum og nýsköpun. Meðal gesta sem hafa komið í þáttinn eru til dæmis Arnar Þór Jónsson, Stefán Þór Þorgeirsson, Einar Þorsteinsson, Ingibjörg Isaksen, Ingi Bauer, Jónas Sig, Maggi Mix, Hálfdán úr VÆB og fleiri áhugaverðir einstaklingar sem hafa rætt áhrif gervigreindar frá ólíkum sjónarhornum.