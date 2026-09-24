Veðurfræðingur um stöðuna í morgunsárið: „Nú er mjög djúp lægð að nálgast landið“

Gular viðvaranir taka gildi ein af annarri víða á landinu í dag og segir veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands að hyggilegt sé að tryggja lausamuni. Þá eru ferðalangar hvattir til að hafa varann á.
Fyrsta gula viðvörunin tók gildi á Suðurlandi klukkan 6 í morgun og svo í kjölfarið fylgja viðvaranir fyrir Suðausturland, Miðhálendið, Austfirði og loks Vestfirði.
„Nú er mjög djúp lægð að nálgast landið úr suðri. Það gengur því í austan hvassviðri víða um land með morgninum og sunnanlands má búast við stormi eða jafnvel roki fram að hádegi. Viðvaranir hafa verið gefnar út og hyggilegt er að tryggja lausamuni og ferðalangar hafi varann á. Lægðinni fylgir afar stórt og ákaft úrkomusvæði og því rignir á öllu landinu í dag. Á Suðausturlandi og Austfjörðum er útlit fyrir mikla rigningu og þegar svo er, þá er möguleiki á staðbundnum flóðum, grjóthruni eða skriðuföllum, sem geta valdið tjóni eða raskað samgöngum,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.
Á vef Veðurstofunnar kemur fram að seinni partinn í dag fari sjálf lægðarmiðjan að færast yfir landið og þá dregur úr vindi nokkuð víða. Í kvöld verður stærstur hluti landsins í litlum eða skaplegum vindi inni í lægðarmiðjunni, en á Vestfjörðum helst vindurinn, hvassviðri eða stormur, áfram.
„Á morgun gera spár ráð fyrir að lægðin djúpa taki sér stöðu rétt úti fyrir Norðausturlandi. Hún sendir þá hvassan norðanstreng yfir norðvesturhluta landsins og með fylgir talsverð rigning eða slydda og snjókoma til fjalla því það kólnar í þessum landshluta. Um landið sunnan- og austanvert verður mun skárra veður, vindur úr vestri eða suðvestri á bilinu 5-13 m/s og væta með köflum, því lægðardrag frá lægðinni mun liggja yfir landinu. Hiti á láglendi 3 til 13 stig, kaldast á Vestfjörðum, en hlýjast á Austurlandi.“