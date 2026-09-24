Stóra lögregluaðgerðin: Sautján voru handteknir

Alls voru 17 handteknir í umfangsmiklum lögregluaðgerðum á höfuðborgarsvæðinu á þriðjudag. Þetta kemur fram í viðtali mbl.is við Elínu Agnesi Eide Kristínardóttur yfirlögregluþjón.
Elín upplýsir að 11 manns hafi verið sleppt úr haldi en sex voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald fram til föstudags. Sexmenningarnir eru allir íslenskir.
Á meðal hinna handteknu eru starfsmaður bílaumboðsins BL og starfsmaður annarrar minni bílasölu, sem er tengdur honum. Frá þessu greindi DV í gær. Forstjóri BL fullyrðir að fyrirtækið sjálft tengist málinu ekki með neinum hætti. Einnig kemur fasteignafélag við sögu málsins og mbl.is nefnir einnig til sögunnar samlokustað.
Elín Agnes segir að málið tengist sölu og dreifingu fíkniefna og peningaþvætti. Lögregla sé komin með grófa mynd af málinu. Framkvæmdar voru á annan tug húsleita á heimilum en engar í fyrirtækjum.
Elín Agnes útilokar ekki að málið tengist skipulagðri brotastarfsemi.