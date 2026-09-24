Sigríður miður sín yfir stöðunni: „Öllum virðist skítsama, því miður“

Sigríður Sigurðardóttir, fyrrverandi lektor við Háskólann á Hólum, er ómyrk í máli um stöðu íslenskunnar í miðborg Reykjavíkur og víðar. Rætt er við Sigríði í Morgunblaðinu í dag og birtar myndir af fjölda auglýsingaskilta sem eru á ensku en ekki íslensku í miðborginni.
Sigríður hefur meðal annars rannsakað enskuvæðingu í íslenskri ferðaþjónustu ásamt kollegum. Mikið hefur verið rætt um enskunotkun hér á landi og sitt sýnist hverjum. Stór hluti fyrirtækja í ferðaþjónustu nota ensk nöfn og hefur ástandið síst batnað á undanförnum árum.
„Þetta er fullkomlega fáránlegt. Það sem er neyðarlegast er að fólki detti frekar í hug að tala, hugsa og gefa nöfn á ensku heldur en íslensku. Nýlegt dæmi sem ég heyrði er af nýju fyrirtæki á Akureyri, væntanlega veitingastað, sem heitir The Godfather. Hversu hallærislegt getur þetta orðið?“ spyr hún í Morgunblaðinu og segist ekki bjartsýn á að staðan lagist í bráð
„Öllum virðist skítsama. Því miður,“ segir hún og kveðst miður sín yfir stöðunni.
Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, gerði þetta einmitt að umtalsefni á Alþingi í síðustu viku.
Sjá einnig: Snorri ómyrkur í máli á Alþingi:„Virðulegur forseti. Ég hef fengið nóg“
„Virðulegur forseti. Ég hef fengið nóg. Með leyfi yðar: „Grocery store, bakery, lunch, menu, street food, take away, open, closed,““ sagði Snorri.
Sagði hann þessi ensku orð aðeins vera toppinn á ísjakanum þegar kæmi að „ótæpilegum ágangi enskunnar“ í daglegu umhverfi Íslendinga.
„Enska alls staðar á öllum skiltum um allt land, sums staðar á kostnað íslenskunnar sem hvergi sést. Þetta hefur stórversnað þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sums staðar hafa unnið fullnaðarsigur.“
Snorri sagði tvo kosti standa til boða. Annars vegar væri hægt að halda áfram að vona að þróunin snerist við og leyfa henni að viðgangast þar til nánast ekkert í almannarýminu benti lengur til þess að opinbert tungumál landsins væri íslenska.
Hinn kosturinn væri að grípa til lagasetningar.
Snorri hefur lagt fram frumvarp til breytinga á markaðssetningarlögum sem hann sagði einfalt að efni.
„Þar er lagt til að auglýsingar á Íslandi skuli vera á íslensku, punktur. Önnur tungumál mega vera með enda stundum ástæða til þess. En íslenskan verður að vera og íslenskan verður að vera meira áberandi.“