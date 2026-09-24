Segir viðbrögð Ingu ekki koma á óvart og krefst áfram svara - „Þetta hefur ekkert með „upplifun“ að gera“

Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir að framganga Ingu Sæland í þingsal hafi ekki komið henni á óvart, enda komi henni orðið fátt á óvart hvað viðkemur Flokki fólksins. Ingu sé frjálst að vera hvöss í svörum en hún sé ráðherra sem verði að svara fyrir ákvarðanir sínar og gera það heiðarlega. Þetta kemur fram í færslu Guðrúnar á Facebook þar sem hún bregst við reiðilestri sem hún fékk frá Ingu á Alþingi í dag.
Orðaskiptin á Alþingi í dag má rekja til fréttaflutnings RÚV um afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar sem sagði af sér ráðherraembætti snemma á árinu og sagði sig úr Flokki fólksins nokkrum mánuðum síðar. RÚV birti í dag skilaboð sem Guðmundur fékk send frá þáverandi aðstoðarmanni sínum þar sem honum voru settir afarkostir skömmu fyrir afsögnina.
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Guðrún krafði Ingu svara um aðdraganda afsagnar Guðmundar, en áður hafði Inga þvertekið fyrir að Guðmundur Ingi hafi sagt af sér vegna utanaðkomandi þrýstings. Taldi hún að Guðmundur Ingi hafi upplifað hlutina með einum hætti en hún með öðrum. Því væri ekki um að það að ræða að hún hefði gert nokkuð á hlut Guðmundar heldur hafi þau bara upplifað aðstæður með ólíkum hætti. Guðrún taldi að frétt RÚV frá í dag sýndi að ekki væri um ólíka upplifun að ræða og krafðist þess að Inga upplýsti um hvað raunverulega hefði átt sér stað.
Á endanum fauk í Ingu sem kom fjúkandi reið upp í ræðustól og sagði meðal annars: „Háttvirtur þingmaður, ég held að þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í stað þess að koma hér fram með dylgjur og ósannindi.“
Fyrir vikið bað forseti Alþingis ráðherra að gæta orða sinna.
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Guðrún skrifar nú á Facebook um orðaskiptin:
„Það er fátt farið að koma mér á óvart þegar kemur að Fólki flokksins og framganga Ingu Sæland í þingsal í dag var engin undantekning.
Ríkisútvarpið birti í dag skilaboð sem varpa skýru ljósi á það hvernig staðið var að brotthvarfi Guðmundar Inga Kristinssonar úr ríkisstjórninni. „Þessi ákvörðun er eingöngu Valkyrjanna,“ segir þar orðrétt.
Guðmundur Ingi fékk afarkosti: Að láta af ráðherraembætti eða fara í stríð. Hann fékk ekki einu sinni að rita uppsagnarbréfið sjálfur.
Þetta hefur ekkert með „upplifun“ að gera. Þetta liggur skýrt fyrir.
Inga Sæland gat ekki svarað á Alþingi í dag hvernig þessi ákvörðun var tekin, hvaða aðkomu hún sjálf hafði að henni og hver fól aðstoðarmanni Guðmundar Inga, eiginkonu félags- og húsnæðismálaráðherra, að koma þessum afarkostum á framfæri við hann.
Í stað þess að svara spurningunum efnislega sagði ráðherrann mér að mér væri nær að „stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum“.
Mér finnst þetta svar lýsa vel því skeytingarleysi sem hefur einkennt viðbrögð Valkyrjanna við öllum þeim málum sem upp hafa komið þar sem umræðunni er beint annað í stað þess að svara því sem skiptir máli.
Orðaskipti á Alþingi mega vera hvöss. Ég tek því. En ráðherrar í ríkisstjórn Íslands verða samt að svara fyrir ákvarðanir sínar. Þeir verða að segja sannleikann.“