Risauppbygging á Völlunum í Hafnarfirði fellur í grýttan jarðveg – „Það verður erfitt að losa sig héðan“

Uppbygging 260 íbúða fyrir tímabundna búsetu á Völlunum sem Hafnarfjarðarbær tilkynnti hefur fallið í grýttan jarðveg hjá íbúum í hverfinu. Hrundið hefur verið af stað undirskriftalista gegn verkefninu og segir fólk að verið sé að gjaldfella hús íbúanna í hverfinu.
Hafnarfjarðarbær hefur tilkynnt að reisa eigi 130 húseiningar með 260 íbúðum á um 10 hektara svæði við Krýsuvíkurveg og Hvaleyrarvatnsveg í Vallahverfinu. Eru íbúðirnar ætlaðar til tímabundinnar búsetu fyrir starfsfólk í verkefnatengdri vinnu.
Húsin verða reist í tveimur áföngum og gengið hefur verið frá samkomulagi við félagið Styrkás Fasteignir um uppbygginguna. Um er að ræða 35 fermetra einingarbyggingar, hannaðar af Batteríinu Arkitektum með lausnum frá tékknesku fyrirtæki. Fyrstu byggingarnar eiga að vera fullbúnar á seinni hluta ársins 2027.
Hratt safnast á undirskriftalista
Þessar fyrirætlanir hafa hins vegar fallið í mjög grýttan jarðveg hjá íbúum á Völlunum. Hafa þeir látið í sér heyra á samfélagsmiðlum og hafa blásið til undirskriftalista gegn þeim.
„Við íbúar í Hafnarfjarðarbæ mótmælum þessari staðsetningu. Byggðin myndi breyta eðli hverfisins verulega og skerða óbyggt hraun og aðkomuna að Hvaleyrarvatni, einu vinsælasta útivistarsvæði bæjarins. Þó byggðin sé kynnt sem tímabundin eru lóðarleigusamningar til 10 ára með möguleika á framlengingu. Framkvæmdaaðilinn fær einnig rétt til að byggja varanlegt íbúðarhúsnæði á svæðinu síðar,“ segir í færslu með undirskriftalistanum á vefsvæðinu island.is.
Listinn var stofnaður í dag og gildir til 1. desember næstkomandi. Þegar þetta er skrifað hafa rúmlega 350 manns skrifað undir.
„Samkomulagið var gert án nokkurs samráðs við íbúa. Við förum fram á íbúafund og að bærinn meti aðrar staðsetningar áður en ákvörðun er tekin. Við styðjum að starfsfólk búi við gott húsnæði, en þessi staðsetning er ekki rétta leiðin. Skrifaðu undir og vertu með í að verja náttúruna og nærumhverfið okkar,“ segir enn fremur.
Gjaldfelli íbúðirnar
Þá hafa fjölmargir íbúar lýst andstöðu sinni við verkefnið á samfélagsmiðlum. Meðal annars í íbúagrúbbum Vallahverfisins á Facebook.
„Ég á ekki til eitt aukatekið orð þetta er nú meira djö bullið,“ segir ein kona.
„Ég er hugsi yfir hvað sé næst, skandalinn með Tækniskólann og þetta, hvað er að,“ segir önnur.
„Ömurleg þróun hérna í hverfinu, það verður erfitt að losa sig héðan, því bæjarstjórnin er að takast að gjaldfella íbúðirnar okkar í drasl,“ segir einn maður.
Hafa sumir efasemdir um að einingahúsin fari nokkurn tímann.
„Hefur það ekki verið margsannað að allt sem kemur tímabundið, verður til frambúðar,“ segir ein kona.