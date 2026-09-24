Ólga út af húsbyggingu Elísabetar Ronaldsdóttur í Vesturbænum - „Ég held að það sé verið að gera fíl úr mýflugu“

Ólga er meðal nágranna og innan borgarkerfisins út af endurbyggingu húss við Drafnarstíg 3 í Vesturbæ Reykjavíkur. Kvikmyndagerðarkonan Elísabet Ronaldsdóttir stendur að framkvæmdunum en byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar hefur farið fram á verkstöðvun vegna þess að byggingin sé ekki samkvæmt teikningum.
Fyrir um fjórum árum hófst það verkefni Elísabetar Ronaldsdóttur, kvikmyndagerðarkonu, að endurbyggja gamalt hús við Drafnarstíg 3 í Vesturbæ Reykjavíkur. En húsið er þinglýst á son hennar, Þorstein Mána Hrafnsson.
En nú hefur byggingafulltrúi Reykjavíkur farið fram á að verkið verði stöðvað og ólga er á meðal nágranna. Hefur borgarfulltrúum meðal annars verið bent á að verktaki hlýði ekki vinnustöðvunarskipun frá því í vor og að enn þá sé unnið við byggingu hússins. Hefur lögregla verið fengin á staðinn í nokkur skipti.
Alvarleg frávik frá teikningum
Skoðun var gerð á framkvæmdinni þann 20. maí síðastliðinn og í framhaldið farið fram á stöðvun verksins. Eins og kemur fram í bréfi Brynjars Þórs Jónassonar byggingarfulltrúa til Þorsteins Mána þá hafi komið fram „Mikil frávik frá samþykktum teikningum.“ Segir í bréfinu:
„Allar byggingarleyfisskyldar framkvæmdir, hverju nafni sem þær nefnast, eru hér með stöðvaðar, með vísan til 55. Gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og 2.9.1. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012. Verði þessum tilmælum ekki sinnt mun byggingarfulltrúi taka ákvörðun um framhald málsins sem getur falist í aðstoð lögreglu, sbr. 4. mgr. 55. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.“
Í skoðunarskýrslunni eru ýmis atriði nefnd. Meðal annars að kjallari hafi verið stækkaður á milli mælingarpunkta, veggir framlengdir, stigaþrep framlengt, útskot og tröppur ekki eins og aðaluppdrættir sýna, gluggar séu komnir á kjallara þar sem þeir voru ekki samkvæmt aðalútdrætti.
Um einn vegg á suðurhlið segir: „Þar virðist mikið vera að gerast og ekkert í samræmi við samþykkta aðaluppdrætti.“
Ætlar ekki að hætta
Lögregla var einmitt kölluð til hálfum mánuði seinna en verktakinn, Arnar már Þórisson, hefur þó ekki hætt og segist ekki ætla ekki að hætta fyrr en kominn er dómsúrskurður.
„Við erum að fara eftir samþykktum teikningum,“ segir Arnar aðspurður um skipun byggingarfulltrúa. „Hann vildi meina að það hafi verið framkvæmt í óleyfi sem við teljum ekki. Honum er heimilt að koma með verkstöðvun en en hann vill fá framkvæmd á henni þá verður hann að fá dómsúrskurð og ég efast um að hann fái hann.“
Arnar staðfestir að verið sé að vinna í húsinu og því verið haldið áfram. Segir hann að málið hafi verið grenndarkynnt og að þeir nágrannar sem hafi misst haf kynningunni séu ósáttir.
„Það eru nokkrir hér að reyna að búa til vesen,“ segir hann. Hann hafi fengið mann frá borginni til að mæla út húsið með sér. „Svo fæ ég einhverja skýrslu, einhverjir aðrir menn sem koma hingað frá Mannvirkjastofnun og með einhverjar aðrar tölur,“ segir hann.
Áform um dagsektir
Mánudaginn 14. september var aftur farið í stöðuskoðun á verkinu, en nú var byggingarfulltrúi í fylgd tveggja lögreglumanna til að tryggja aðstæður á meðan skoðunin færi fram.
Á fundi byggingarfulltrúa hafi svo verið afráðið að áforma álagningu dagsekta þar sem eigandi hafi ekki virt stöðvunarkröfuna þrátt fyrir ítrekaðar kröfur. Vonast var til þess að það myndi duga til að stöðva framkvæmdirnar.
Nágrannar ósáttir
DV hefur heimildir fyrir því að nágrannar séu ósáttir. Hafa kvartanir meðal annars borist til borgarfulltrúa og fjölmiðla. Óttast sumir þeirra að dagsektir muni ekki duga því að verktaki geti vegið þær upp á móti þeim ávinningi sem felst í því að halda verkinu áfram. Hafa sumir íhugað málsókn út af húsbyggingunni.
Segist hafa róað nágranna sinn
Aðspurð um málið segir Elísabet það á misskilningi byggt og að hún treysti verkstjóra sínum fullkomlega. Hún segist ekki kannast við að lagðar hafi verið á dagsektir.
„Það er smábreyting sem þarf að ná í gegn á stækkun á bíslagi. Það er það eina sem er ekki samkvæmt teikningu,“ segir Elísabet.
„Það var byggð gryfja til að halda jarðveg frá húsinu og sett yfir það til að verja þá sem eru að vinna í húsinu falli. Einn nágranni minn hafði áhyggjur af því að við værum of nálægt lóðamörkum en ég róaði hana með það. Ég útskýrði það fyrir henni að þessi gryfja yrði lokuð. Ég held að það sé verið að gera fíl úr mýflugu,“ segir hún.