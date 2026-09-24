Læknar svara Snorra og fleirum: „Moldviðri sem er verið að þyrla upp með rangfærslum og vitleysu“

Læknar í trans teymi barna og unglinga á Landspítalanum segja að umræða um hormónameðferðir barna séu á villigötum, hafna læknarnir því að kynin séu bara tvö og það sé enginn faraldur í gangi. Umræða um trans börn hefur verið áberandi í minni kreðsum hér á landi síðustu misseri og hefur því verið haldið fram að litið sé illa á opna umræðu um málefnið.
Barn sem er mjög ruglað í ríminu
Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, sagði nýverið í viðtali í Spjallinu hjá Frosta Logasyni á Brotkasti að hann væri með miklar efasemdir um „hormónabælandi meðferðir ungmenna“ þar sem skortur sé á langtímarannsóknum á áhrifum þeirra.
@brotkast Snorri Másson um transfána og hormónabælandi meðferðir barna. Sjáðu allt viðtalið með áskrift á Brotkast.is #brotkast #ísland #stjórnmál #snorrimásson #trans #fyrirþig ♬ original sound - Brotkast
„Ég held að það sé mjög vafasamt læknisfræðilega og að það liggi ekki fyrir langtíma rannsóknir á áhrifum þess að stöðva kynþroska með svona lyfjum hjá barni,“ sagði Snorri. Í fyrra varð töluvert fjaðrafok eftir viðtal þar sem Snorri sagði að kynin væru aðeins tvo.
Sjá einnig: Snorri segist ekki bera neina ábyrgð á hatri í garð hinsegin fólks
„Að barn sem er mjög ruglað í ríminu, segist vera hvorki strákur né stelpa. Eða segist vera af öðru kyni en það fæddist líffræðilega. Er þá nálgunin til að hjálpa barninu, er þá nálgunin að segja „já, þetta er rétt og nú þurfum við að koma þér í viðeigandi leiðréttingu. Að leiðrétta líkama þinn sem er þar með gallaður, út frá þessari hugmyndafræði. Að þú hefur fæðst í einhverjum röngum líkama samkvæmt þessu“,“ sagði Snorri.
Fleiri hafa vakið máls á þessu, þar á meðal Helga Dögg Sverrisdóttir kennari og Eldur Smári Kristinsson.
Efast um að margt fólk sem tjái sig sé með hag barna í huga
Ragnar Bjarnason, innkirtlalæknir barna, segir í viðtali á RÚV að hann efist um að mikil af því fólki sem tjái sig um störf trans teymis barna sé með hag barnanna í huga. „Ég á bágt með að sjá hvernig það er að vernda hagsmuni þeirra með því að neita þeim um þjónustu sem lætur þeim líða betur.“
Björn Hjálmarsson, barnageðlæknir í teyminu, segir að trans börn og trans fólk hafi alltaf verið til, það sé bara fyrst núna sem það þorir að vera það sjálft. Um sé að ræða fordóma sem stafi af fákunnáttu og þekkingarleysi á líffræði mannsins.
„Og virðingarleysi gagnvart því að þessi svokallaða kynjatvíhyggja, að það séu bara til karlar og bara til konur, að hún bara stenst ekki.“
Þá verður Björn oft skelkaður yfir trans fóbískri orðræðu.
„Á skáldlega vísu þá finnst mér eins og trans börnin séu eins og lítil falleg blóm sem eru að opna sig í moldviðri sem er verið að þyrla upp með rangfærslum og vitleysu.“
Enginn faraldur
Hér á landi fari ekkert barn í kynleiðréttingarferli, þá séu hormónar fyrst gefnir við sextán ára aldur og siðferðislega sé trans þjónusta á Íslandi langt á undan annarri læknisþjónustu.
Björn segir að það sé enginn faraldur í gangi, fjöldinn hafi náð hámarki árið 2022 vegna uppsafnaðrar þjónustuþarfar en í dag sé fjöldinn sambærilegur og í öðrum löndum. „„Þannig að þetta er ekki faraldur, þetta er veruleiki sem er að koma í ljós vegna þess að við erum með öflug og framsækin lög sem tryggja mannréttindi þessa hóps.“
Umfjöllun RÚV hefur þegar vakið nokkra athygli og segir Helga Vala Helgadóttir lögmaður á Facebook að heilbrigðiskerfið sé betra með því að hafa Björn þar um borð:
„Það er full ástæða til að hafa áhyggjur af því hatri og ofsóknum sem fullorðið fólk, sumt hvert í valdastöðum, velur að breiða út um ungt og eldra transfólk. Það þarf gríðarlegan styrk að láta það ekki brjóta sig. Þetta er hatursorðræða og sem slík brot gegn 233. gr. hgl. og því ekki úr vegi að láta á slíkt reyna.“