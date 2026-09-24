Kristín fannst myrt á heimili sínu: „Það var samt eins og þetta væri ekki eins merkilegt mál hjá mörgum af því að hún var fötluð. Hún var ekki eins mikils virði fyrir þjóðfélagið“

„Mér finnst systir mín eiga það skilið að hennar rödd heyrist og gleymist ekki. Hún barðist alla tíð við að litið væri á hana og aðra fatlaða til jafns við aðra í þjóðfélaginu,“
segir Auður Friðgerður Thorlacius Halldórsdóttir um systur sína Kristínu. Kristín var aðeins 31 árs þegar hún var myrt 13. september 1986 á heimili sínu í Sjálfsbjargarhúsinu í Hátúni 12 í Reykjavík. Gerandinn fékk átta ára dóm. Málið fékk litla umfjöllun á sínum tíma og hefur aldrei verið rifjað upp í fjölmiðlum líkt og oft er gert með sakamál fyrri áratuga. Auður telur það að mörgu leyti vera vegna þess að Kristín var fötluð og líf fatlaðra einstaklinga minna metið en þeirra sem heilbrigðir eru líkamlega.
Nýlega gaf Auður út bókina Eftir standa orðin, Lífshlaup og lífslok systur minnar. Þar tvinnar Auður saman skrif sem Kristín var byrjuð á og áttu að verða að bók við eigin orð og minningar sínar um systur sína og áfallið við að missa hana. „Þetta tók á og hefur tekið drjúgan tíma, þetta er afraksturinn. Blessuð sé minning Kristínar systur minnar.“
Auður er í helgarviðtali DV, sjá viðtal í fullri lengd hér: Auður segir sögu Kristínar systur sinnar sem var myrt 31 árs á heimili sínu: „Þetta tók á og hefur tekið drjúgan tíma“
Komu að Kristínu látinni í íbúðinni
Haustið 1986 virtist allt bjart framundan hjá Kristínu. Hún hafði klárað stúdentspróf um vorið.
„Hún ætlaði fyrst svona að lenda á nýju heimili og ætlaði í háskólann eftir áramót. Hún vildi mennta sig í félagsráðgjöf og aðstoða fatlað fólk í þeirra málum og að ná virðingu. Það fór óskaplega í taugarnar á henni þegar var talað yfir höfuðið á henni og það var mikið gert og það er þetta sem bæði stofnanir og fólk gera. Ég hef prófað að sitja í hjólastól, ég meiddi mig á fæti og það var strax farið að tala yfir höfuðið á mér við manninn minn um eitthvað sem sneri að mér. Einn sona minna er félagsráðgjafi og konan hans námsráðgjafi og sálfræðingur og vinnur við að aðstoða fatlað fólk þannig að það er svona í anda Kristínar.“
Auður náði aldrei að heimsækja systur sína á nýja heimilið hennar. Þegar Kristín flutti var Auður á ferðalagi á ráðstefnu í Svíþjóð. „Maðurinn minn og strákarnir litlu og pabbi voru að aðstoða hana við að flytja. Ég átti að koma heim nokkrum dögum eftir að hún lést.“
Auður lýsir því að aðeins átti eftir að fara með sófasett Kristínar í nýju íbúðina. Móðir þeirra reyndi ítrekað að hringja í heimasíma hennar til að athuga hvenær hentaði að koma með sófasettið en aldrei náðist í Kristínu. Faðir þeirra, ásamt Jens eiginmanni Auðar og sonum þeirra tveimur, fóru á staðinn til að athuga með hana.
„Og þá koma þeir að henni látinni. Sonur minn sem þá var átta ára man eftir þessu og skrifar um sína upplifun í bókinni. Hinn fjögurra ára telur sig muna lítið. Þegar þú ferð í gegnum svona áfall, þá ert þú þarna á staðnum og þú manst alla hluti og svo allt í einu kemur bara ekki neitt, eitthvað bil sem þú getur ekki munað og rifjað upp.“
Frásögn átta ára sonar Auðar sem kom að Kristínu
Hér á eftir fer hluti frásagnar Halldórs Geirs, sonar Auðar, í bókinni. Halldór Geir var átta ára gamall þegar hann kom að móðursystur sinni látinni:
„Ég ætlaði að taka lakið af henni en þá varð afi svo reiður að hann þreif mig upp og henti mér út ganginn. Ég endaði í veggnum hinum megin á ganginum fyrir framan íbúðina. … Ég var 13 eða 14 ára þegar ég fékk að vita að hún hefði verið myrt en átta ára þegar það gerðist. Og ég kom að henni. Ég var alltaf í vafa um hvað gerðist og fannst svo óraunverulegt að hún hefði verið myrt, trúði því ekki en þorði aldrei að spyrja. Mér fannst alltaf skrítið að hún lá á dýnu á gólfinu því rúmið hennar var innar og inni í afmörkuðu herbergi, af hverju lá hún ekki þar? Ég held ekki að þessu hafi vísvitandi verið haldið leyndu fyrir mér. Það voru allir í sárum í kringum mig og því verið erfitt að ræða þetta. … Þegar Kristín dóttir mín veiktist alvarlega og lést árið 2018, aðeins tveggja ára gömul, var ég mjög staðfastur í að strákarnir mínir fengju að vita allt ferlið í kringum það, halda engu leyndu. Það reyndist okkur vel.“
Tók nokkra daga að finna gerandann
Eftir að lík Kristínar fannst í íbúð hennar tók það lögregluna nokkra daga að finna gerandann. Auður rifjar upp að margir voru teknir til yfirheyrslu og margir voru með stöðu grunaðra.
„Það var samt eins og þetta væri ekki eins merkilegt mál hjá mörgum af því að hún var fötluð. Hún var ekki eins mikils virði fyrir þjóðfélagið. Mér fannst sú hugsun svolítið í gangi þarna og mér finnst dómurinn líka bera vott um það að þarna var einstaklingur sem var fatlaður.“
Þrítugur karlmaður var að lokum handtekinn, fluttur í gæsluvarðhald og gekkst undir geðrannsókn. Hann var ákærður fyrir manndráp af gáleysi og fékk átta ára dóm í Sakadómi Reykjavíkur, sem var síðan staðfestur í Hæstarétti. Fréttaflutningur ber merki um dvínandi áhuga fjölmiðla. Dagblöð þessa tíma, Alþýðublaðið, DV, Morgunblaðið, Tíminn, greina öll frá andlátinu, handtöku og dómi Sakadóms, en aðeins eitt þeirra, Morgunblaðið, frá staðfestingu Hæstaréttar. Morðið á Kristínu er ekki á Wikipedia-síðunni um Morð á Íslandi og málið hefur aldrei ratað í upprifjun á sakamálum fyrri áratuga. „Það hefur aldrei verið neitt og það eru einhverjar sex línur í Öldinni okkar um málið,“ segir Auður.
Auður er í helgarviðtali DV, sjá viðtal í fullri lengd hér: Auður segir sögu Kristínar systur sinnar sem var myrt 31 árs á heimili sínu: „Þetta tók á og hefur tekið drjúgan tíma“